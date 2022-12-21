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В яких кольорах зустрічати рік Кролика: добірка стильного вбрання на Новий рік (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що вдягнути на Новий рік 2023 Новина оновлена 21 грудня 2022, 12:35
Що вдягнути на Новий рік 2023. Фото pexels.com

Цього року палітра кольорів дуже різноманітна

Новий рік — це дуже "ошатне" свято, адже все навколо прикрашене різноколірними кулями та гірляндами, тому в такий день теж хочеться виглядати відповідно. Ми вже писали про фасони та моделі суконь, в яких стильно зустрічати Новий рік 2023, а тепер хочемо розповісти про палітру кольорів, якої бажано дотримуватися. Якщо ви, звичайно, не хочете образити господаря року — Чорного Кролика.

Порадами щодо вибору вбрання на новорічні свята поділилася стиліст під ніком niyara_style у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт розповіла, на які кольори та відтінки потрібно звернути свою увагу, а також зазначила, що у новорічному вбранні в жодному разі не повинно бути натурального хутра.

В яких кольорах зустрічати рік Кролика:

  • Чорний чи синій.
  • Кольори, наближені до природних відтінків, серед яких: пісочний, зелений тощо.
  • Насичені кольори – теракотовий, гірчичний тощо.
  • М’які півтони – пудровий, фіолетовий або сірий.

"Також на свято 2023 можна вдягнути сукню з паєток або костюм із блискучих тканин. Але символ року не любить надто пафосні вбрання – йому до душі прості та лаконічні образи", — додала стиліст.

Крім цього, модна експертка також поділилася добіркою стильних варіантів нарядів на Новий рік. З найактуальнішого: сукні з вирізами, з пір’ям, з акцентом на плечах, у довжині максі, варіанти з оксамиту та багато іншого.

Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023
Що вдягнути на Новий рік 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі образу на Новий рік 2023 року потрібно пам’ятати не тільки про модні тенденції. Важливо не вибрати сукню, яка вас зістарить.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Новий рік #Наряд