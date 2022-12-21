В яких кольорах зустрічати рік Кролика: добірка стильного вбрання на Новий рік (фото)
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Цього року палітра кольорів дуже різноманітна
Новий рік — це дуже "ошатне" свято, адже все навколо прикрашене різноколірними кулями та гірляндами, тому в такий день теж хочеться виглядати відповідно. Ми вже писали про фасони та моделі суконь, в яких стильно зустрічати Новий рік 2023, а тепер хочемо розповісти про палітру кольорів, якої бажано дотримуватися. Якщо ви, звичайно, не хочете образити господаря року — Чорного Кролика.
Порадами щодо вибору вбрання на новорічні свята поділилася стиліст під ніком niyara_style у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт розповіла, на які кольори та відтінки потрібно звернути свою увагу, а також зазначила, що у новорічному вбранні в жодному разі не повинно бути натурального хутра.
В яких кольорах зустрічати рік Кролика:
- Чорний чи синій.
- Кольори, наближені до природних відтінків, серед яких: пісочний, зелений тощо.
- Насичені кольори – теракотовий, гірчичний тощо.
- М’які півтони – пудровий, фіолетовий або сірий.
"Також на свято 2023 можна вдягнути сукню з паєток або костюм із блискучих тканин. Але символ року не любить надто пафосні вбрання – йому до душі прості та лаконічні образи", — додала стиліст.
Крім цього, модна експертка також поділилася добіркою стильних варіантів нарядів на Новий рік. З найактуальнішого: сукні з вирізами, з пір’ям, з акцентом на плечах, у довжині максі, варіанти з оксамиту та багато іншого.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі образу на Новий рік 2023 року потрібно пам’ятати не тільки про модні тенденції. Важливо не вибрати сукню, яка вас зістарить.