У чому зустріти Новий рік-2023: чотири головні кольори, які задобрять Кролика (фото)

Ці кольори забезпечать підтримку символу року у наступні 12 місяців

Святкуємо Новий рік у кольорі, який прописано у китайському календарі. Вибираючи святкове плаття, враховуйте уподобання Водяного Кролика.

Персональний стиліст Майя Кривобокова розповіла, що червоний, рожевий, фіолетовий та синій — кольори року Кролика і мають звання щасливих кольорів. Тому сміливо купуйте вбрання чи аксесуари у цій колірній гамі, прикрашайте ялинку або вносьте елементи цих кольорів у загальну картину фарб.

Синій

Фіолетовий

Рожевий

Червоний

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.

Зазначимо, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.

Також раніше "Телеграф" писав, які штани особливі актуальні для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати нарядними.