Забудьте про снуди та шапки з помпоном: зимові речі, від яких віє несмаком (фото)

У таких вбраннях ви виглядатимете старомодно

Мода не стоїть на місці, і це "правило" не варто забувати, вирушаючи на шопінг. Тому, якщо у ваших планах є похід по магазинах у пошуках зимового гардероба, вам просто необхідно ознайомитися з головними антитрендами зими 2023 року, щоб не купити ті речі, які вже застаріли.

Стиліст Тетяна Холодова на своїй сторінці в Інстаграмі, де вона веде свій модний блог, назвала топ-4 предмети зимової "амуніції", які не повинні бути у вашому гардеробі. Якщо ж вони у вас вже є, сховайте їх якомога далі в шафу, оскільки мода циклічна, цілком можливо, що вони знадобляться, але пізніше.

Застарілі зимові речі 2023:

Капюшон із хутром

Об’ємний снуд

Високі уггі

Шапки з хутряним помпоном

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.