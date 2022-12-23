Забудьте про снуди та шапки з помпоном: зимові речі, від яких віє несмаком (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 705
У таких вбраннях ви виглядатимете старомодно
Мода не стоїть на місці, і це "правило" не варто забувати, вирушаючи на шопінг. Тому, якщо у ваших планах є похід по магазинах у пошуках зимового гардероба, вам просто необхідно ознайомитися з головними антитрендами зими 2023 року, щоб не купити ті речі, які вже застаріли.
Стиліст Тетяна Холодова на своїй сторінці в Інстаграмі, де вона веде свій модний блог, назвала топ-4 предмети зимової "амуніції", які не повинні бути у вашому гардеробі. Якщо ж вони у вас вже є, сховайте їх якомога далі в шафу, оскільки мода циклічна, цілком можливо, що вони знадобляться, але пізніше.
Застарілі зимові речі 2023:
- Капюшон із хутром
- Об’ємний снуд
- Високі уггі
- Шапки з хутряним помпоном
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі мають бути у зимовому гардеробі у модниць цього сезону. А також ми писали, яке взуття в моді взимку 2022-2023 і як вибрати стильну та багатофункціональну пару.