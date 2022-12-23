Манікюр теж може омолоджувати: колір лаку, який зробить ваші руки красивішими (фото)

Якщо ви хочете освіжити свої ручки – варто звернути увагу саме на ці кольори та відтінки у манікюрі.

Вік — це дуже хитра штука, якою в принципі можна легко керувати, якщо знати як. Наприклад, прибрати собі кілька років можна за допомогою правильно підібраного гардероба або макіяжу. Також anti-age ефектом наділений і манікюр, а точніше деякі відтінки лаку, про які ми розповімо далі.

Стилісти зазначають, що не варто змітати з рахунків, що "омолоджують", і манікюр, пише Ukr.Media. Все тому, що правильно підібраний колір нігтів, може зробити ваші руки набагато свіжішими і красивішими, тим самим відмінусувавши кілька років з вашого паспорта.

Кольори манікюру з "молодильним" ефектом

Відтінки червоного – це молодильний, теплий та енергійний колір.

Апельсинові відтінки — відтінки оранжевого та коралового кольорів завжди пом’якшують колір шкіри і не привертають уваги до вад. Такі кольори також надають шкірі рук здорового вигляду.

Нюаж — бежеві, ванільні та персикові відтінки вважаються одними з найпростіших і "працюючих".

М’ятний та бірюзовий – відтінки, які дарують відчуття свіжості та прохолоди.

Раніше ми розповідали про манікюр, який завжди виглядає багато – у цій добірці ви точно знайдете щось собі до смаку!