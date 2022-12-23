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Манікюр теж може омолоджувати: колір лаку, який зробить ваші руки красивішими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модний манікюр 2023 Новина оновлена 23 грудня 2022, 12:26
Модний манікюр 2023. Фото pexels.com

Якщо ви хочете освіжити свої ручки – варто звернути увагу саме на ці кольори та відтінки у манікюрі.

Вік — це дуже хитра штука, якою в принципі можна легко керувати, якщо знати як. Наприклад, прибрати собі кілька років можна за допомогою правильно підібраного гардероба або макіяжу. Також anti-age ефектом наділений і манікюр, а точніше деякі відтінки лаку, про які ми розповімо далі.

Стилісти зазначають, що не варто змітати з рахунків, що "омолоджують", і манікюр, пише Ukr.Media. Все тому, що правильно підібраний колір нігтів, може зробити ваші руки набагато свіжішими і красивішими, тим самим відмінусувавши кілька років з вашого паспорта.

Кольори манікюру з "молодильним" ефектом

  • Відтінки червоного – це молодильний, теплий та енергійний колір.
Червоний манікюр
Червоний манікюр
Червоний манікюр
  • Апельсинові відтінки — відтінки оранжевого та коралового кольорів завжди пом’якшують колір шкіри і не привертають уваги до вад. Такі кольори також надають шкірі рук здорового вигляду.
Помаранчевий манікюр
Апельсиновий манікюр
Кораловий манікюр
  • Нюаж — бежеві, ванільні та персикові відтінки вважаються одними з найпростіших і "працюючих".
Нюдовий манікюр
Бежевий манікюр
Персиковий манікюр
  • М’ятний та бірюзовий – відтінки, які дарують відчуття свіжості та прохолоди.
М’ятний матовий манікюр
М’ятний манікюр
Бірюзовий манікюр

Раніше ми розповідали про манікюр, який завжди виглядає багато – у цій добірці ви точно знайдете щось собі до смаку!

Теги:
#Мода #Манікюр #Лак