Рус

Прикраси з вау-ефектом: чим "розбавити" новорічне вбрання, щоб виглядати блискуче (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стильні прикраси на Новий рік 2023
Стильні прикраси на Новий рік 2023. Фото pexels.com

Ці "деталі" здатні зробити стильним навіть найпростіший лук

"Кращі друзі дівчат на Новий рік — це аксесуари" — кожна модниця має вивчити цю фразу на зубок, адже з різними прикрасами навіть найпростіше вбрання може стати набагато ошатніше і красивіше. Зазначимо, що також не варто забувати, що є прикраси, в яких краще не зустрічати цей Новий рік, адже вони не подобаються символу 2023 року — Водяному Кролику.

Стиліст underapplestyle у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася списком із семи прикрас та аксесуарів з вау-ефектом, які круто прикрасять ваш образ на свята. Будьте впевнені, ваш образ засяє разом із цими "фішками".

Модні прикраси на Новий рік 2023

  • Бодічейн зі страз
  • Чокери з металізованої шкіри та страз
  • Сережки-люстри та помітні кафи
  • Брошки-квіти
  • Сумочки з намистин, страз, пір’я
  • Рукавички прозорі та з паєток
  • Колготки зі стразами

Раніше стилісти розповіли, які штани особливі для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати ошатними.

Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Прикраси #Новий рік