Прикраси з вау-ефектом: чим "розбавити" новорічне вбрання, щоб виглядати блискуче (відео)

Ці "деталі" здатні зробити стильним навіть найпростіший лук

"Кращі друзі дівчат на Новий рік — це аксесуари" — кожна модниця має вивчити цю фразу на зубок, адже з різними прикрасами навіть найпростіше вбрання може стати набагато ошатніше і красивіше. Зазначимо, що також не варто забувати, що є прикраси, в яких краще не зустрічати цей Новий рік, адже вони не подобаються символу 2023 року — Водяному Кролику.

Стиліст underapplestyle у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася списком із семи прикрас та аксесуарів з вау-ефектом, які круто прикрасять ваш образ на свята. Будьте впевнені, ваш образ засяє разом із цими "фішками".

Модні прикраси на Новий рік 2023

Бодічейн зі страз

Чокери з металізованої шкіри та страз

Сережки-люстри та помітні кафи

Брошки-квіти

Сумочки з намистин, страз, пір’я

Рукавички прозорі та з паєток

Колготки зі стразами

Раніше стилісти розповіли, які штани особливі для святкових образів. Їх можна з упевненістю назвати ошатними.

Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.