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Топ-5 трендів 2023: без якого одягу не обійтися наступного року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вже відомі головні модні новинки наступного року
Вже відомі головні модні новинки наступного року. Фото Depositphotos

Стилістка назвала основні тенденції майбутніх сезонів

Поточний рік добігає кінця, тому є сенс замислитися над тенденціями, які будуть актуальні у 2023 році. Багато модних трендів, що з’явилися в 2022 році, добре нам знайомі та перейдуть у майбутні сезони. Але дизайнери порадували й абсолютно новими ідеями.

Про головні тренди 2023 року розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, варто придивитися як мінімум до п’яти фешн-ідей. Ці тренди сміливо можна додавати до свого гардеробу.

Отже, у топі трендів 2023 року опинилися:

  • Шкіряний total look. Тобто весь образ складається із виробів зі шкіри. Однак носити цілий рік шкіру (або екозамінник) неможливо, оскільки матеріал не пропускає вологу та повітря.
  • Паєтки — дуже актуальні напередодні новорічних свят. За словами стилістки, особливо круто виглядатиме сукня з паєтками з ботфортами та величезною шубою. Однак варто пам’ятати, що паєтки повнять.
  • Джинсовий total look. Шкіра не завжди доречна, тому в спекотнішу погоду рекомендується придивитися до джинсової сорочки і шортів.
  • Майки-алкоголічки — класична річ, яка отримала статус тренду. Цей тренд можна носити буквально з усім: від простих синіх джинсів до ошатних спідниць з паєтками
  • Джинси кльош. Зроблять фігуру крихкішою. Особливо добре ці джинси виглядають з верхом, що облягає.
Джинси кльош
Кльош стають все популярнішими
Образи з паєтками
Паєтки — хіт не тільки новорічної моди
Образи з майкою-алкоголічкою
Майка-алкоголічка увійшла до п’ятірки трендів 2023
Образи зі шкіряним одягом
Шкіра завжди виглядає стильно
Образи з джинсами
Джинсові монолуки – ефектний тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде на піку тенденцій у новому році, починаючи від новомодних кросівок і закінчуючи оригінальними підборами туфель.

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#Мода #Тренд #Тренди