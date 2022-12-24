Топ-5 трендів 2023: без якого одягу не обійтися наступного року (фото)
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Стилістка назвала основні тенденції майбутніх сезонів
Поточний рік добігає кінця, тому є сенс замислитися над тенденціями, які будуть актуальні у 2023 році. Багато модних трендів, що з’явилися в 2022 році, добре нам знайомі та перейдуть у майбутні сезони. Але дизайнери порадували й абсолютно новими ідеями.
Про головні тренди 2023 року розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, варто придивитися як мінімум до п’яти фешн-ідей. Ці тренди сміливо можна додавати до свого гардеробу.
Отже, у топі трендів 2023 року опинилися:
- Шкіряний total look. Тобто весь образ складається із виробів зі шкіри. Однак носити цілий рік шкіру (або екозамінник) неможливо, оскільки матеріал не пропускає вологу та повітря.
- Паєтки — дуже актуальні напередодні новорічних свят. За словами стилістки, особливо круто виглядатиме сукня з паєтками з ботфортами та величезною шубою. Однак варто пам’ятати, що паєтки повнять.
- Джинсовий total look. Шкіра не завжди доречна, тому в спекотнішу погоду рекомендується придивитися до джинсової сорочки і шортів.
- Майки-алкоголічки — класична річ, яка отримала статус тренду. Цей тренд можна носити буквально з усім: від простих синіх джинсів до ошатних спідниць з паєтками
- Джинси кльош. Зроблять фігуру крихкішою. Особливо добре ці джинси виглядають з верхом, що облягає.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде на піку тенденцій у новому році, починаючи від новомодних кросівок і закінчуючи оригінальними підборами туфель.