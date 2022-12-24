Топ-5 трендів 2023: без якого одягу не обійтися наступного року (фото)

Стилістка назвала основні тенденції майбутніх сезонів

Поточний рік добігає кінця, тому є сенс замислитися над тенденціями, які будуть актуальні у 2023 році. Багато модних трендів, що з’явилися в 2022 році, добре нам знайомі та перейдуть у майбутні сезони. Але дизайнери порадували й абсолютно новими ідеями.

Про головні тренди 2023 року розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, варто придивитися як мінімум до п’яти фешн-ідей. Ці тренди сміливо можна додавати до свого гардеробу.

Отже, у топі трендів 2023 року опинилися:

Шкіряний total look. Тобто весь образ складається із виробів зі шкіри. Однак носити цілий рік шкіру (або екозамінник) неможливо, оскільки матеріал не пропускає вологу та повітря.

Тобто весь образ складається із виробів зі шкіри. Однак носити цілий рік шкіру (або екозамінник) неможливо, оскільки матеріал не пропускає вологу та повітря. Паєтки — дуже актуальні напередодні новорічних свят. За словами стилістки, особливо круто виглядатиме сукня з паєтками з ботфортами та величезною шубою. Однак варто пам’ятати, що паєтки повнять.

— дуже актуальні напередодні новорічних свят. За словами стилістки, особливо круто виглядатиме сукня з паєтками з ботфортами та величезною шубою. Однак варто пам’ятати, що паєтки повнять. Джинсовий total look. Шкіра не завжди доречна, тому в спекотнішу погоду рекомендується придивитися до джинсової сорочки і шортів.

Шкіра не завжди доречна, тому в спекотнішу погоду рекомендується придивитися до джинсової сорочки і шортів. Майки-алкоголічки — класична річ, яка отримала статус тренду. Цей тренд можна носити буквально з усім: від простих синіх джинсів до ошатних спідниць з паєтками

— класична річ, яка отримала статус тренду. Цей тренд можна носити буквально з усім: від простих синіх джинсів до ошатних спідниць з паєтками Джинси кльош. Зроблять фігуру крихкішою. Особливо добре ці джинси виглядають з верхом, що облягає.

Кльош стають все популярнішими

Паєтки — хіт не тільки новорічної моди

Майка-алкоголічка увійшла до п’ятірки трендів 2023

Шкіра завжди виглядає стильно

Джинсові монолуки – ефектний тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде на піку тенденцій у новому році, починаючи від новомодних кросівок і закінчуючи оригінальними підборами туфель.