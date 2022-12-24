Збільшує обличчя вдвічі і додає щоки: помилки в макіяжі, які повнять (фото)

Щоб обличчя не виглядало повнішим, слід уникати цих помилок

Макіяж — це "засіб", який може стати як прикрасою зовнішності, так і геть-чисто її зіпсувати. Варто пам’ятати, що навіть найстильніші прийоми підходять не всім дівчатам, тому можуть зіграти злий жарт. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про помилки в мейк-апі, які візуально розширюють обличчя.

Як зазначає Ukr.Media, є як мінімум п’ять найпоширеніших помилок у мейк-апі, які роблять більшість дівчат. Намагаються підкреслити свої переваги, а як результат — обличчя виглядає повнішим, ніж насправді. У чому проблема.

Занадто широкі брови

Природні та густі брови вже не перший сезон у моді, але не потрібно їх промальовувати ще більше, щоб зробити їх ширшими, адже можна переборщити. Занадто великі брови можуть порушити пропорції обличчя, і воно виглядатиме набагато більше, ніж насправді.

Чіткий контур очей

Якщо ви просто обведете очі тонкою лінією стрілки без розтушовки, то це їх візуально зменшить. А це своєю чергою збільшить овал обличчя, і ви виглядатимете повнішою та масивнішою. А якщо у вас нависла повіка, то забудьте про дуже темні та металізовані тіні.

Неправильний макіяж губ

Якщо ваші губи пишні від природи, не потрібно робити їх ще більше за допомогою макіяжу. Таким чином ви ще більше округлите собі обличчя. А ось маленькі губи за допомогою косметики можна робити трохи більше.

Занадто багато хайлайтера

Хайлайтер потрібно наносити тільки на випнуті ділянки лиця, щоб зробити його вужчим. Якщо ж наносити блиск під очі, обличчя збільшиться. А використання занадто великої кількості сітловідбивальної косметики також є причиною того, що обличчя виглядає повнішим.

Яскраво-рожеві рум’яна

Яскраво-рожеві рум’яна = молодий вік. Якщо вам трохи більше, вони виглядатимуть недоречно, візуально розширюючи обличчя. Також не варто розтушовувати рум’яна у горизонтальному напрямку.

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