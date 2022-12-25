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Відлякаєте успіх: у чому краще не зустрічати Новий рік, щоб не роздратувати символ 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що не можна одягати на новорічні свята Новина оновлена 25 грудня 2022, 08:48
Що не можна одягати на новорічні свята. Фото pexels.com

Від цих варіантів новорічних образів краще відмовитись

Новий 2023 пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, і те що це маленьке і милий звір зовсім не означає, що його можна злити. Тому під час підготовки до святкування Нового року краще відмовити від деяких вечірніх образів.

У цьому матеріалі і поговоримо про те новорічне вбрання, яке може роздратувати символ 2023 року — Чорного Кролика. Які образи найкраще відкласти на інший випадок, пише Ukr.Media.

Біле вбрання

Світлий комплект може виглядати дуже святково і яскраво, але в китайській традиції вважається, що біле вбрання в новорічну ніч не принесе успіху.

Що не можна одягати на новорічні свята
Що не можна одягати на новорічні свята

Складний крій

Кролик любить простоту у всьому, від їжі до костюмів. Вибирайте прямі лінії та спокійні силуети.

Що не можна одягати на новорічні свята

Перебір із аксесуарами

Відкладіть багатоярусне масивне кольє для іншого випадку та обмежтеся спокійними аксесуарами та деталями. Ідеальні варіанти для новорічної ночі: аксесуари зі срібла чи золота.

Що не можна одягати на новорічні свята

Одяг з хутряними деталями

Навіть маленька хутряна горжетка або брошка можуть відлякати кролика, а разом із ним і удачу на цілий рік. До речі, штучне також входить до списку заборон.

Що не можна одягати на новорічні свята

Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.

Теги:
#Новий рік #Наряд