Відлякаєте успіх: у чому краще не зустрічати Новий рік, щоб не роздратувати символ 2023 року (фото)

Від цих варіантів новорічних образів краще відмовитись

Новий 2023 пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, і те що це маленьке і милий звір зовсім не означає, що його можна злити. Тому під час підготовки до святкування Нового року краще відмовити від деяких вечірніх образів.

У цьому матеріалі і поговоримо про те новорічне вбрання, яке може роздратувати символ 2023 року — Чорного Кролика. Які образи найкраще відкласти на інший випадок, пише Ukr.Media.

Біле вбрання

Світлий комплект може виглядати дуже святково і яскраво, але в китайській традиції вважається, що біле вбрання в новорічну ніч не принесе успіху.

Складний крій

Кролик любить простоту у всьому, від їжі до костюмів. Вибирайте прямі лінії та спокійні силуети.

Перебір із аксесуарами

Відкладіть багатоярусне масивне кольє для іншого випадку та обмежтеся спокійними аксесуарами та деталями. Ідеальні варіанти для новорічної ночі: аксесуари зі срібла чи золота.

Одяг з хутряними деталями

Навіть маленька хутряна горжетка або брошка можуть відлякати кролика, а разом із ним і удачу на цілий рік. До речі, штучне також входить до списку заборон.

Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.