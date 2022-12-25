Як носити трендові аксесуари, якщо вам 40+: стильні образи на фото

Варто підібрати мінімальний аксесуарний гардероб, але який підходитиме до багатьох ваших комплектів

Якщо гардероб сумний, то аксесуарна група, як правило, ще сумніша. Стилісти, по своїй роботі, нерідко бачать гардероби дуже бідні за кольором, фактурою та принтами. А про аксесуари ситуація буває ще сумнішою.

"Такої сірості та тотальної базовості просто немає, навіть якщо це дами, яким за… ", — зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна.

Експерт у галузі моди на прикладі цікавих блогерів "кому за…" зробила добірку образів за аксесуарами. В одному комплекті можна придивитися не лише до групи, яку виділила стиліст. Головне зібрати мінімальний аксесуарний гардероб, але який підходитиме до багатьох ваших комплектів.

Звертайте увагу на те, як складено комплект та підібрані аксесуари за кольором, принтами, контрастами, фактурами.

Спочатку беремо 6 ваших комплектів та підбираємо до них взуття, сумки та прикраси. Потім проводимо ревізію всіх аксесуарів щодо актуальності і відразу ж підбираємо їм заміну в інтернет-магазинах. Купувати не обов’язково, головне навчитися правильно обирати. Розбираємось з:

колготками

шкарпетками

ременями

шапками

шарфами

Наприкінці збираємо зимові комплекти, в яких бере участь:

верхній одяг

шапка

шарф

сумка

взуття

рукавички

1. Прикраси

2. Хустки/палантини

3. Цікаві сумки

4. Кольорові шарфи

5. Шарфи з принтом

6. Палантини

Раніше стиліст розповіла, з чим носити джинси жінкам постарше. Ці штани можна носити цікаво у будь-якому віці.