Не тільки паєтки і стрази: топ-7 трендів святкової моди на Новий рік 2023 (фото)

Стилістка назвала головні тенденції, які допоможуть створити чудовий святковий лук

Святковий сезон вже розпочався і традиційно у цей час з’являються певні тренди різдвяно-новорічної моди. Хтось при виборі вбрання прислухається до порад, щоби задобрити символ року Кролика, а інші ж орієнтуються на модні тенденції.

Що одягнути на Новий рік 2023, розповідає українська стилістка shebelska у своєму блозі в Instagram. Варто придивитися як мінімум до семи святкових трендів. Обмежуватися тільки паєтками та стразами не варто, адже є широкий вибір стильних матеріалів. Актуальними залищаються як сукні, так і комбінезони та костюми.

Так, при складанні образу на Новий рік 2023 зверніть увагу на таких сім модних тенденцій:

Велюр та оксамит

Сукня-страплес

Бахрома

Пір’я

Сукня-жакет

Паєтки

Стрази

Бахрома зробить образ зухвалішим

Паєтки — традиційно в моді під час свят

Велюр і оксамит — чудові матеріали для виходів у світ

Стрази прикрасять будь-яке вбрання

Ефектні сукні для зустрічі Нового року

Пір’я — ще один варіант урізноманітнити ваш образ

Сукня-жакет – дуже стильний варіант

Стилістка зазначає, що навіть у такий час не варто відмовляти собі у бажанні добре розпочати 2023 рік!

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні ідеально підійдуть як для святкових заходів, так і для образів у повсякденному житті. А також ми публікували оригінальні ідеї для манікюру на Новий рік Кролика.