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Не тільки паєтки і стрази: топ-7 трендів святкової моди на Новий рік 2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У свята кожній хочеться виглядати стильно Новина оновлена 25 грудня 2022, 16:36
У свята кожній хочеться виглядати стильно. Фото pexels.com

Стилістка назвала головні тенденції, які допоможуть створити чудовий святковий лук

Святковий сезон вже розпочався і традиційно у цей час з’являються певні тренди різдвяно-новорічної моди. Хтось при виборі вбрання прислухається до порад, щоби задобрити символ року Кролика, а інші ж орієнтуються на модні тенденції.

Що одягнути на Новий рік 2023, розповідає українська стилістка shebelska у своєму блозі в Instagram. Варто придивитися як мінімум до семи святкових трендів. Обмежуватися тільки паєтками та стразами не варто, адже є широкий вибір стильних матеріалів. Актуальними залищаються як сукні, так і комбінезони та костюми.

Так, при складанні образу на Новий рік 2023 зверніть увагу на таких сім модних тенденцій:

  • Велюр та оксамит
  • Сукня-страплес
  • Бахрома
  • Пір’я
  • Сукня-жакет
  • Паєтки
  • Стрази
Стильні образи з бахромою
Бахрома зробить образ зухвалішим
Стильні образи з паєтками
Паєтки — традиційно в моді під час свят
Стильні образи з велюром та оксамитом
Велюр і оксамит — чудові матеріали для виходів у світ
Стильні образи зі стразами
Стрази прикрасять будь-яке вбрання
Сукні на Новий рік
Ефектні сукні для зустрічі Нового року
Стильні образи з пір’ям
Пір’я — ще один варіант урізноманітнити ваш образ
Сукня-жакет
Сукня-жакет – дуже стильний варіант

Стилістка зазначає, що навіть у такий час не варто відмовляти собі у бажанні добре розпочати 2023 рік!

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні ідеально підійдуть як для святкових заходів, так і для образів у повсякденному житті. А також ми публікували оригінальні ідеї для манікюру на Новий рік Кролика.

Теги:
#Мода #Новий рік #Тренди