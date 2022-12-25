Не тільки паєтки і стрази: топ-7 трендів святкової моди на Новий рік 2023 (фото)
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Стилістка назвала головні тенденції, які допоможуть створити чудовий святковий лук
Святковий сезон вже розпочався і традиційно у цей час з’являються певні тренди різдвяно-новорічної моди. Хтось при виборі вбрання прислухається до порад, щоби задобрити символ року Кролика, а інші ж орієнтуються на модні тенденції.
Що одягнути на Новий рік 2023, розповідає українська стилістка shebelska у своєму блозі в Instagram. Варто придивитися як мінімум до семи святкових трендів. Обмежуватися тільки паєтками та стразами не варто, адже є широкий вибір стильних матеріалів. Актуальними залищаються як сукні, так і комбінезони та костюми.
Так, при складанні образу на Новий рік 2023 зверніть увагу на таких сім модних тенденцій:
- Велюр та оксамит
- Сукня-страплес
- Бахрома
- Пір’я
- Сукня-жакет
- Паєтки
- Стрази
Стилістка зазначає, що навіть у такий час не варто відмовляти собі у бажанні добре розпочати 2023 рік!
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні ідеально підійдуть як для святкових заходів, так і для образів у повсякденному житті. А також ми публікували оригінальні ідеї для манікюру на Новий рік Кролика.