Висвітлені брови та стрілки-рибки: топ-7 ідей макіяжу, які будуть популярні у 2023 році (фото)

У моді як яскраві тіні, так і дуже стриманий натуральний мейк

Стильний образ складається не тільки з актуальних фасонів одягу та грамотно підібраного взуття. Не менше значення має манікюр, який навіть може омолоджувати, не кажучи про важливість макіяжу. Правильний мейк може підкреслити переваги та приховати недоліки.

Тренди на макіяж постійно змінюються. Якщо раніше були актуальними широкі та пухнасті брови, то тепер заговорили про зовсім протилежну тенденцію. Детальніше про модний макіяж у 2023 році розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Instagram.

Вже зараз варто придивитися до мінімуму семи тенденцій щодо макіяжу, які будуть на піку популярності в новому році. Примітно, що модниці мають широкий вибір, адже актуальні як помітні тіні, так і натуральність при створенні мейку.

Тренди макіяжу 2023:

Висвітлені брови

Блиск (на повіках, шкірі, бровах і так далі)

Коричневий олівець для губ

Яскраві тіні

Стрілки-рибки

Легкий макіяж (майже/повна його відсутність)

Різноманітні стрілки

Блиск особливо актуальний у період новорічних свят

Яскраві тіні прикрасять ваш святковий образ

Ось такі брови тепер у моді

Незвичайні стрілки зроблять ваш погляд виразним

Новомодні тренди макіяжу можуть сподобатися не всім

Натуральність у моді поряд із яскравими мейками

Раніше "Телеграф" розповідав, що при створенні макіяжу важливо враховувати не лише останні тенденції, а й антитренди. Деякі модні ідеї давно вичерпали себе і лише зіпсують ваше обличчя. Більше того, неправильний мейк може навіть повнити.