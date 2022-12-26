Як вибрати модну сукню на Новий рік: найяскравіші тренди для новорічної ночі (фото)

Модна шпаргалка, яка допоможе визначитися зі стильним луком на свята

Новий рік вже на порозі, і якщо ви досі не вибрали собі новорічного образу? Непорядок! Швидше знайомтеся з головними трендами 2023 року і вирушайте на святковий шопінг. Однак також не забувайте і про антитренди, які можуть геть-чисто зіпсувати ваш образ.

Стиліст Катя Полякова у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила спіймати відразу всіх зайців і тому склала добірку святкових суконь, вказавши раз і застарілі антитренди, базові речі, які завжди актуальні, а також показала найгарячіші тренди.

Модний експерт зазначила, що до "бази" вона віднесла більш менш спокійні сукні, не всипані трендами. Вони чудово підійдуть тим модницям, які люблять лаконічні рішення. Що ж до трендів новорічної ночі 2023, то це пір’я, незвичайні вирізи, бахрома, напівпрозорість, фатин, рукавички.

Також варто бути уважними та з антирендами. Уникайте гіпюру, посипаних камінням комірів, тонких поясків на сукнях, що обтягують, і обов’язково звертайте увагу на довжину рукавів.

Що вдягнути на Новий рік 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі образу на Новий рік 2023 року потрібно пам’ятати не тільки про модні тенденції. Важливо не вибрати сукню, яка вас зістарить.