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Впишеться і в повсякденний гардероб, і у вечірні образи: трендове взуття на зиму 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Модне взуття на зиму 2023 Новина оновлена 26 грудня 2022, 12:20
Модне взуття на зиму 2023. Фото pexels.com

Більшість трендів уже давно всім знайомі

У сезоні зима 2023 дизайнери справді дивують, адже вибір взуття досить великий. У трендах і гумове взуття, і неонові забарвлення, і рослинний принт, і навіть моделі, повністю виготовлені з хутра.

Стиліст під ніком lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала найцікавіші варіації класичного взуття, яке чудово впишеться як у повсякденний гардероб, так і підійде для святкових аутфітів. Топ-7 трендів зимового взуття на 2023 рік дивіться далі.

Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року

  • Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.
  • Також різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі складаннями (вони ж "гармошка"), ботфорти.
  • Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком. Не дуже практично, але ефектно.
  • Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають справді по-зимовому та затишно.
  • Досі тішить око: челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.

Теги:
#Мода #Взуття #Жіноча мода #Зима #Зимове взуття