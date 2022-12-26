Впишеться і в повсякденний гардероб, і у вечірні образи: трендове взуття на зиму 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Більшість трендів уже давно всім знайомі
У сезоні зима 2023 дизайнери справді дивують, адже вибір взуття досить великий. У трендах і гумове взуття, і неонові забарвлення, і рослинний принт, і навіть моделі, повністю виготовлені з хутра.
Стиліст під ніком lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала найцікавіші варіації класичного взуття, яке чудово впишеться як у повсякденний гардероб, так і підійде для святкових аутфітів. Топ-7 трендів зимового взуття на 2023 рік дивіться далі.
Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року
- Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.
- Також різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі складаннями (вони ж "гармошка"), ботфорти.
- Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком. Не дуже практично, але ефектно.
- Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають справді по-зимовому та затишно.
- Досі тішить око: челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.