Впишеться і в повсякденний гардероб, і у вечірні образи: трендове взуття на зиму 2023 (фото)

Більшість трендів уже давно всім знайомі

У сезоні зима 2023 дизайнери справді дивують, адже вибір взуття досить великий. У трендах і гумове взуття, і неонові забарвлення, і рослинний принт, і навіть моделі, повністю виготовлені з хутра.

Стиліст під ніком lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм зібрала найцікавіші варіації класичного взуття, яке чудово впишеться як у повсякденний гардероб, так і підійде для святкових аутфітів. Топ-7 трендів зимового взуття на 2023 рік дивіться далі.

Найтрендовіше взуття на зиму 2023 року

Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.

Також різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі складаннями (вони ж "гармошка"), ботфорти.

Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком. Не дуже практично, але ефектно.

Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають справді по-зимовому та затишно.

Досі тішить око: челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.