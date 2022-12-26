Не тільки сукня: топ-6 ідей для новорічного образу, щоб виглядати бездоганно (фото)

Паєтки, металік, стрази чи пір’я – цього року багато трендів святкової моди

Стилісти закликають зустрічати Новий рік 2023 року красиво і стильно, незважаючи на те, що відбувається навколо. Тому зробіть святковий манікюр та виберіть яскраве вбрання для новорічної ночі. Підійде не тільки блискуча сукня, а й ефектний костюм або елегантний комбінезон.

Цього сезону можна виділити щонайменше шість трендів новорічної моди, пише модний блог watchingukraine в Instagram. Актуальними залишаються паєтки, стрази, пір’я та металік, але також сміливо надягайте стриманіші образи з лаконічними акцентами.

Якщо ви у пошуках луку на Новий рік 2023, то придивіться до таких трендів:

Металік. Приміряйте сукню зі збіркою або пікантним декольте, наприклад.

Приміряйте сукню зі збіркою або пікантним декольте, наприклад. Прозорі сукні, спідниці чи штани. Так ви зможете створити чудовий новорічний образ.

Так ви зможете створити чудовий новорічний образ. Елегантність. Довга чорна сукня підійде для урочистих подій.

Довга чорна сукня підійде для урочистих подій. Костюм. Варіант для тих, хто цінує зручність.

Варіант для тих, хто цінує зручність. Довжина мікро. Якщо хочете продемонструвати ноги, такі образи не залишать вас байдужою.

Якщо хочете продемонструвати ноги, такі образи не залишать вас байдужою. Комбінезони. Відмінна альтернатива новорічній сукні.

Металік – головний тренд сезону

Прозорість – актуальна тенденція у сезон свят

Хороша альтернатива сукні

Мікро — довжина для найсміливіших

Сукні для особливих випадків

Блискучий комбінезон – ідеальний образ на Новий рік

Раніше "Телеграф" розповідав, якими прикрасами доповнити святковий образ, щоби він вийшов завершеним. А також ми писали, в яких кольорах потрібно зустрічати рік Кролика.