Не тільки сукня: топ-6 ідей для новорічного образу, щоб виглядати бездоганно (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 675
Паєтки, металік, стрази чи пір’я – цього року багато трендів святкової моди
Стилісти закликають зустрічати Новий рік 2023 року красиво і стильно, незважаючи на те, що відбувається навколо. Тому зробіть святковий манікюр та виберіть яскраве вбрання для новорічної ночі. Підійде не тільки блискуча сукня, а й ефектний костюм або елегантний комбінезон.
Цього сезону можна виділити щонайменше шість трендів новорічної моди, пише модний блог watchingukraine в Instagram. Актуальними залишаються паєтки, стрази, пір’я та металік, але також сміливо надягайте стриманіші образи з лаконічними акцентами.
Якщо ви у пошуках луку на Новий рік 2023, то придивіться до таких трендів:
- Металік. Приміряйте сукню зі збіркою або пікантним декольте, наприклад.
- Прозорі сукні, спідниці чи штани. Так ви зможете створити чудовий новорічний образ.
- Елегантність. Довга чорна сукня підійде для урочистих подій.
- Костюм. Варіант для тих, хто цінує зручність.
- Довжина мікро. Якщо хочете продемонструвати ноги, такі образи не залишать вас байдужою.
- Комбінезони. Відмінна альтернатива новорічній сукні.
Раніше "Телеграф" розповідав, якими прикрасами доповнити святковий образ, щоби він вийшов завершеним. А також ми писали, в яких кольорах потрібно зустрічати рік Кролика.