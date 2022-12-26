Максі, денім і не тільки: топ-7 трендів, які перейдуть із цього року до 2023-го (фото)

Деякі модні тенденції не зменшують популярності, а лише набирають обертів

Поточний рік добігає кінця, але це не означає, що останні тренди втратять свою актуальність з 2023 року. Багато модних тенденцій, які полюбилися нам у 2022 році, залишаться з нами і в наступних сезонах.

У новий рік успішно перекочують як мінімум сім трендів, популярних цього року, пише стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. Тому багато одягу з вашого гардеробу не тільки не застаріє, а й залишиться на піку моди і освіжить ваші образи в будь-яку пору року.

У переліку трендів, які ми забираємо у 2023 рік, опинилися:

Довжина міні — залишиться одним із провідних трендів у 2023 році. Тому краще не наїдати зайве під час свят.

— залишиться одним із провідних трендів у 2023 році. Тому краще не наїдати зайве під час свят. Кльош – такі джинси добре згладжують зайвий обсяг у районі стегон.

– такі джинси добре згладжують зайвий обсяг у районі стегон. Хутро – особливо актуальні будуть шуби оверсайз.

– особливо актуальні будуть шуби оверсайз. Денім — джинсовий одяг всіляких фасонів та кольорів залишається актуальним.

— джинсовий одяг всіляких фасонів та кольорів залишається актуальним. Зістарена та кольорова шкіра – яскравий і стильний тренд.

– яскравий і стильний тренд. Довжина максі — ідеальний варіант, якщо вам не подобаються ультракороткі спідниці у стилі 00-х.

— ідеальний варіант, якщо вам не подобаються ультракороткі спідниці у стилі 00-х. Прозорий одяг – культ голого тіла продовжує надихати дизайнерів.

Міні – модна довжина

Кльош – актуальний крій джинсів

Зістарена шкіра — цікаве рішення

Тренд на прозорість залишається актуальним

Довжина максі в топі тенденцій

Тотал денім лук — стильний прийом

Хутряна шуба оверсайз — супертренд

Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди 2023 року вже активно говорять стилісти. Дізнайтеся, без якогось одягу вам не обійтися наступного року.