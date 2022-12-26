Максі, денім і не тільки: топ-7 трендів, які перейдуть із цього року до 2023-го (фото)
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Деякі модні тенденції не зменшують популярності, а лише набирають обертів
Поточний рік добігає кінця, але це не означає, що останні тренди втратять свою актуальність з 2023 року. Багато модних тенденцій, які полюбилися нам у 2022 році, залишаться з нами і в наступних сезонах.
У новий рік успішно перекочують як мінімум сім трендів, популярних цього року, пише стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. Тому багато одягу з вашого гардеробу не тільки не застаріє, а й залишиться на піку моди і освіжить ваші образи в будь-яку пору року.
У переліку трендів, які ми забираємо у 2023 рік, опинилися:
- Довжина міні — залишиться одним із провідних трендів у 2023 році. Тому краще не наїдати зайве під час свят.
- Кльош – такі джинси добре згладжують зайвий обсяг у районі стегон.
- Хутро – особливо актуальні будуть шуби оверсайз.
- Денім — джинсовий одяг всіляких фасонів та кольорів залишається актуальним.
- Зістарена та кольорова шкіра – яскравий і стильний тренд.
- Довжина максі — ідеальний варіант, якщо вам не подобаються ультракороткі спідниці у стилі 00-х.
- Прозорий одяг – культ голого тіла продовжує надихати дизайнерів.
Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди 2023 року вже активно говорять стилісти. Дізнайтеся, без якогось одягу вам не обійтися наступного року.