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Максі, денім і не тільки: топ-7 трендів, які перейдуть із цього року до 2023-го (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Хутро — тренд цього та майбутніх сезонів Новина оновлена 26 грудня 2022, 21:35
Хутро — тренд цього та майбутніх сезонів. Фото wmj.ru

Деякі модні тенденції не зменшують популярності, а лише набирають обертів

Поточний рік добігає кінця, але це не означає, що останні тренди втратять свою актуальність з 2023 року. Багато модних тенденцій, які полюбилися нам у 2022 році, залишаться з нами і в наступних сезонах.

У новий рік успішно перекочують як мінімум сім трендів, популярних цього року, пише стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. Тому багато одягу з вашого гардеробу не тільки не застаріє, а й залишиться на піку моди і освіжить ваші образи в будь-яку пору року.

У переліку трендів, які ми забираємо у 2023 рік, опинилися:

  • Довжина міні — залишиться одним із провідних трендів у 2023 році. Тому краще не наїдати зайве під час свят.
  • Кльош – такі джинси добре згладжують зайвий обсяг у районі стегон.
  • Хутро – особливо актуальні будуть шуби оверсайз.
  • Денім — джинсовий одяг всіляких фасонів та кольорів залишається актуальним.
  • Зістарена та кольорова шкіра – яскравий і стильний тренд.
  • Довжина максі — ідеальний варіант, якщо вам не подобаються ультракороткі спідниці у стилі 00-х.
  • Прозорий одяг – культ голого тіла продовжує надихати дизайнерів.
Образи зі спідницею
Міні – модна довжина
Джинси кльош
Кльош – актуальний крій джинсів
Образи зі шкіряними куртками
Зістарена шкіра — цікаве рішення
Образи із прозорими вставками
Тренд на прозорість залишається актуальним
Образи з довгою спідницею
Довжина максі в топі тенденцій
Образи з денімом
Тотал денім лук — стильний прийом
Хутряні шуби
Хутряна шуба оверсайз — супертренд

Раніше "Телеграф" розповідав, про які тренди 2023 року вже активно говорять стилісти. Дізнайтеся, без якогось одягу вам не обійтися наступного року.

Теги:
#Мода #Тренди