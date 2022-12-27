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Як підібрати новорічну сукню під тип фігури: Андре Тан дав модну шпаргалку (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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При виборі сукні на Новий рік враховуйте тип фігури Новина оновлена 27 грудня 2022, 00:31
При виборі сукні на Новий рік враховуйте тип фігури. Фото shutterstock.com

Відомий модельєр розкрив секрети підбору сукні, яка ідеально "сяде"

Український дизайнер Андре Тан, який раніше розповів про головні тренди-відкриття 2022 року, озвучив кілька важливих порад при складанні образа на Новий рік 2023. Багато дівчат воліють одягати у свята сукні. Важливо, щоб вона підкреслювала переваги фігури.

Як пише на своїй сторінці в Instagram Андре Тан, є чотири поширені типи фігури — "пісочний годинник", "яблуко", "груша" і "прямокутник". Для кожного є свої рекомендації при виборі крою сукні.

Так, якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура відповідає типу "пісочний годинник". У такому разі дизайнер закликав відмовитися від мішкуватих фасонів та великих приплічників і порадив вибирати сукні:

  • new-look
  • "футляр"
  • сукні-сорочки з акцентом на талії

Для власниць невеликих грудей, широких стегон і вузької талії, тобто фігури а-ля "груша", найбільше підійдуть:

  • Сукні крою А-силует
  • Сукні зі спідницею кльош
  • Сукні-сорочки
  • Класичні сукні "футляр"

Тип фігури "яблуко", коли приблизно однаковий обсяг талії, грудей і стегон, відмінно виглядатиме в наступних фасонах:

  • Сукні із завищеною талією
  • Сукні прямого крою
  • Сукні із запахом

Що стосується "прямокутника", тобто немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то дизайнер рекомендує створити талію візуально. Тоді як від моделей, що облягають по всій довжині, краще відмовитися. Вдала альтернатива:

  • Сукні new-look
  • Сукні "трапеція"
  • Сукні із запахом

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди святкової моди, які допоможуть вам скласти ефектний образ для новорічної ночі.

Теги:
#Мода #Плаття #Андре Тан #Тип фігури