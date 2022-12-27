Як підібрати новорічну сукню під тип фігури: Андре Тан дав модну шпаргалку (відео)

Відомий модельєр розкрив секрети підбору сукні, яка ідеально "сяде"

Український дизайнер Андре Тан, який раніше розповів про головні тренди-відкриття 2022 року, озвучив кілька важливих порад при складанні образа на Новий рік 2023. Багато дівчат воліють одягати у свята сукні. Важливо, щоб вона підкреслювала переваги фігури.

Як пише на своїй сторінці в Instagram Андре Тан, є чотири поширені типи фігури — "пісочний годинник", "яблуко", "груша" і "прямокутник". Для кожного є свої рекомендації при виборі крою сукні.

Так, якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура відповідає типу "пісочний годинник". У такому разі дизайнер закликав відмовитися від мішкуватих фасонів та великих приплічників і порадив вибирати сукні:

new-look

"футляр"

сукні-сорочки з акцентом на талії

Для власниць невеликих грудей, широких стегон і вузької талії, тобто фігури а-ля "груша", найбільше підійдуть:

Сукні крою А-силует

Сукні зі спідницею кльош

Сукні-сорочки

Класичні сукні "футляр"

Тип фігури "яблуко", коли приблизно однаковий обсяг талії, грудей і стегон, відмінно виглядатиме в наступних фасонах:

Сукні із завищеною талією

Сукні прямого крою

Сукні із запахом

Що стосується "прямокутника", тобто немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то дизайнер рекомендує створити талію візуально. Тоді як від моделей, що облягають по всій довжині, краще відмовитися. Вдала альтернатива:

Сукні new-look

Сукні "трапеція"

Сукні із запахом

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди святкової моди, які допоможуть вам скласти ефектний образ для новорічної ночі.