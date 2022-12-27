Які брови будуть модними у 2023 році: названо найефектнішу форму (фото)

У моду знову повертається природність та натуральність

Брови — це важливий "атрибут" кожної модниці, тому не варто забувати звертати увагу і на них. Щобільше, обрана вами форма брів може кардинально змінити ваше обличчя, причому як на кращий, так і на гірший бік. Ми вже писали про те, що неправильний мейк може навіть повнити, а тепер хочемо вам розповісти про наймоднішу форму брів, щоб ви завжди виглядали свіжо та стильно.

Отже, 2023 року на модну арену повертаються природні брови, пише prostoway. Якщо вам такий варіант здається нудним, не варто поспішати засмучуватись, адже з такою формою можна буде зробити багато цікавого: від фігурного укладання до покриття брів глітером. Головне, щоб вони залишалися в міру широкими.

Які брови будуть наймоднішими у 2023 році

Перше – більше жодних чітких графічних форм. Роблячи корекцію брів, не намагайтеся змінити природну форму до невпізнання: брови мають виглядати акуратно, але не штучно. Якщо ви порушите правильні пропорції — ваше обличчя буде не таким гармонійним, і навіть може здаватися більшим і ширшим.

Як розрахувати свою ідеальну довжину брів?

Проведіть пряму лінію від середини крила носа перпендикулярно до підлоги – у цій точці повинна починатися брова. Щоб знайти найвищу точку брови – проведіть діагональ від зовнішнього кута носа до середини райдужної оболонки ока або трохи далі за нею. А закінчуватися брови повинні у точці, до якої йде діагональ від зовнішнього кута носа до зовнішнього кута ока.

Друге — фарбування має бути максимально природним. Жодних темних, ніби намальованих по трафарету брів бути не повинно. Мало того, що вони зовсім не актуальні, вони і кілька зайвих років накинути можуть.

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