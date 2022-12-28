У чому зустрічати Новий рік, якщо ви залишаєтеся вдома: ефектні вбрання (фото)

Вдома не обов’язково вбиратися в наймоднішу сукню та підбори, адже є варіанти і не гірші

Багато дівчат готуються до святкування Нового року глобально: підбирають стильне святкове вбрання, враховуючи всі тренди та антитренди, роблять святковий манікюр, макіяж та зачіску. Проте є й ті, хто звик, чи просто хоче провести свято тихіше та спокійніше. Саме для таких домашніх модниць ми й склали цю добірку.

Якщо ви не плануєте приймати гостей, або кудись йти в новорічну ніч, а просто насолодитися святом будинку, то чому б просто не вдягнути гарну піжаму чи халатик? Тим більше, що стилісти передбачили такі новорічні варіанти, пише prostoway.

Що вдягнути на Новий рік, якщо відзначаєш удома

І справді — найкращим вибором для домашнього свята залишається піжама. Причому, це не тільки комфорт, а й цілком може бути стильне і святкове вбрання, яке зовсім не поступатиметься коктейльній сукні.

Вибирайте моделі з шовку та атласу, прикрашені пір’ям та ефектними вишивками. Таке вбрання достатньо доповнити парою домашніх красивих капців і вашими улюбленими великими сережками. Якщо образ хочеться створити максимально домашнім, зверніть увагу на піжами з однотонної бавовни або з класичним принтом в смужку або клітинку.

Ще один класний варіант – це довгий халат. Тільки не банний махровий, а ошатний і жіночний, і з шовку. Вони також можуть бути прикрашені незвичайними принтами, вишуканим мереживом та, звичайно, пір’ям.

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