Рус

У чому зустрічати Новий рік, якщо ви залишаєтеся вдома: ефектні вбрання (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1502
Що вдягнути на "домашній" Новий рік Новина оновлена 28 грудня 2022, 12:39
Що вдягнути на "домашній" Новий рік. Фото pexels.com

Вдома не обов’язково вбиратися в наймоднішу сукню та підбори, адже є варіанти і не гірші

Багато дівчат готуються до святкування Нового року глобально: підбирають стильне святкове вбрання, враховуючи всі тренди та антитренди, роблять святковий манікюр, макіяж та зачіску. Проте є й ті, хто звик, чи просто хоче провести свято тихіше та спокійніше. Саме для таких домашніх модниць ми й склали цю добірку.

Якщо ви не плануєте приймати гостей, або кудись йти в новорічну ніч, а просто насолодитися святом будинку, то чому б просто не вдягнути гарну піжаму чи халатик? Тим більше, що стилісти передбачили такі новорічні варіанти, пише prostoway.

Що вдягнути на Новий рік, якщо відзначаєш удома

І справді — найкращим вибором для домашнього свята залишається піжама. Причому, це не тільки комфорт, а й цілком може бути стильне і святкове вбрання, яке зовсім не поступатиметься коктейльній сукні.

Вибирайте моделі з шовку та атласу, прикрашені пір’ям та ефектними вишивками. Таке вбрання достатньо доповнити парою домашніх красивих капців і вашими улюбленими великими сережками. Якщо образ хочеться створити максимально домашнім, зверніть увагу на піжами з однотонної бавовни або з класичним принтом в смужку або клітинку.

Піжама на Новий рік
Піжама на Новий рік
Піжама на Новий рік
Піжама на Новий рік

Ще один класний варіант – це довгий халат. Тільки не банний махровий, а ошатний і жіночний, і з шовку. Вони також можуть бути прикрашені незвичайними принтами, вишуканим мереживом та, звичайно, пір’ям.

Халат на Новий рік
Халат на Новий рік
Халат на Новий рік

Раніше "Телеграф" розповідав, якими прикрасами доповнити святковий образ, щоби він вийшов завершеним. А також ми писали, в яких кольорах потрібно зустрічати рік Кролика.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Новий рік