Як зіпсувати свій новорічний образ: топ-5 суконь, які давно вийшли з моди (фото)

Є кілька антитрендів, про які краще знати при виборі вбрання на новорічну ніч

Вибираючи образ на Новий рік 2023, враховуйте не тільки особливості вашого типу фігури, а й зверніть увагу на фасони, які давно перейшли в розряд антитрендів. Сукня — ідеальне рішення для святкового луку, але вона має бути актуальною та модною. Інакше ви виглядатиме недолуго або навіть недоречний образ додасть вам кілька років.

Про те, які сукні не можна одягати в новорічну ніч, розповідає блог про стиль shebelska в Instagram. Стилістка на п’яти прикладах показала, як вибрати сучасний крій сукні та створити справді гарний образ на Новий рік. Завдяки візуальній шпаргалці можна легко розібратися в антитрендах.

За словами стилістки, є щонайменше п’ять провальних новорічних суконь, які варто викинути зі своєї шафи, не кажучи вже про їх покупку. Так, металік залишається на піку модних тенденцій, але величезне значення має пошиття сукні. Те саме стосується і популярного у святковий сезон золотистого кольору: забарвлення не врятує, якщо фасон застарів.

Металик — тренд, але фасон не менш важливий

Образ зліва виглядає дешево

А ось моделі з блискучою підкладкою та напівпрозорою сіткою зверху давно вийшли з моди. Прозорість зараз є трендом, але не йдеться про такі собі накидки, які лише здешевлюють образ.

Різниця помітна навіть тим, хто не особливо розуміється на стилі

Вибирайте якісні тканини

Не варто вибирати для зустрічі Нового року і велюрові чи оксамитові сукні неактуальної довжини.

Прекрасний колір можна зіпсувати застарілим кроєм сукні

Раніше "Телеграф" розповідав, що одягти на Новий рік 2023 року, якщо ви зустрічаєте його в домашній обстановці.