Не пітоном єдиним: стиліст назвала "гострі" тренди принтів 2023 року (фото)

У моді буде також логоманія та кольорова зебра. Чимало різноманітності!

Названо основні тенденції майбутнього року в категорії "принти". Все перераховане відноситься до "гострих" трендів, проте це не означає, що, наприклад, гусяча лапка або шахова клітина неактуальні.

Вони актуальні ще й як! Але, як зазначає стиліст Катерина, представлені нижче принти будуть затьмарювати всі інші. Цікаво, що розганяється тема зірок та сердець, причому не тільки в принтах, а й в прикрасах, аплікаціях, формах (наприклад, сумки у вигляді серця).

Принтований денім

Логоманія

Принт на колготках

Пітон, особливо total look

Кольорова зебра

Зірочки-серця

Леопардовий принт

Хустка або легкий шарф із принтом

Легкі "повітряні" сукні з принтом

Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.