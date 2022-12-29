Не пітоном єдиним: стиліст назвала "гострі" тренди принтів 2023 року (фото)
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У моді буде також логоманія та кольорова зебра. Чимало різноманітності!
Названо основні тенденції майбутнього року в категорії "принти". Все перераховане відноситься до "гострих" трендів, проте це не означає, що, наприклад, гусяча лапка або шахова клітина неактуальні.
Вони актуальні ще й як! Але, як зазначає стиліст Катерина, представлені нижче принти будуть затьмарювати всі інші. Цікаво, що розганяється тема зірок та сердець, причому не тільки в принтах, а й в прикрасах, аплікаціях, формах (наприклад, сумки у вигляді серця).
Принтований денім
Логоманія
Принт на колготках
Пітон, особливо total look
Кольорова зебра
Зірочки-серця
Леопардовий принт
Хустка або легкий шарф із принтом
Легкі "повітряні" сукні з принтом
Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.