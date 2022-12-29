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Не пітоном єдиним: стиліст назвала "гострі" тренди принтів 2023 року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Модні принти, актуальні у 2023 році Новина оновлена 29 грудня 2022, 12:16
Модні принти, актуальні у 2023 році. Фото fatline.com.ua

У моді буде також логоманія та кольорова зебра. Чимало різноманітності!

Названо основні тенденції майбутнього року в категорії "принти". Все перераховане відноситься до "гострих" трендів, проте це не означає, що, наприклад, гусяча лапка або шахова клітина неактуальні.

Вони актуальні ще й як! Але, як зазначає стиліст Катерина, представлені нижче принти будуть затьмарювати всі інші. Цікаво, що розганяється тема зірок та сердець, причому не тільки в принтах, а й в прикрасах, аплікаціях, формах (наприклад, сумки у вигляді серця).

Принтований денім

Принтований денім

Логоманія

Логоманія принт

Принт на колготках

Принт на колготках

Пітон, особливо total look

Пітон, особливо тотал лук

Кольорова зебра

Кольорова зебра

Зірочки-серця

Зірочки-серця

Леопардовий принт

Леопардовий принт

Хустка або легкий шарф із принтом

Хустка або легкий шарф із принтом

Легкі "повітряні" сукні з принтом

Легкі сукні з принтом

Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.

Теги:
#Мода #Тренди #Принти