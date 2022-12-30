Зима — це не утопія: які поєднання кольорів на піку актуальності в холодний сезон 2023 (фото)

Холодна пора року – це чудовий час для яскравого гардеробу.

Не варто забувати, що зима — це не утопія, і носити образи total black або щось сіре та "безлике" зовсім не обов’язково. Адже навколо так багато цікавих та неймовірних стильних кольорів та принтів.

Стиліст Марія Шеді у своєму блозі в Інстаграм підготувала для своїх підписниць добірку із 8 найстильніших поєднань кольорів. Модний експерт зазначила, що такі варіанти підійдуть усім: і тим, хто любить ніжні, нейтральні кольори (білий, бежевий), і тим, хто взимку віддає перевагу темним відтінкам (коричневий, чорний).

"Не бійтеся додавати яскраві елементи — шапки, рукавиці, косинки, сумки, шарфи, щоб образи виглядали ефектніше!" — пише стиліст.

Поєднання кольорів на зиму 2023

коричневий та бежевий,

чорний та синій,

білий та сірий,

помаранчевий та чорний,

зелений та рожевий,

бежевий та сірий,

червоний та сірий,

курно-блакитний.

Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.