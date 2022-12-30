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Зима — це не утопія: які поєднання кольорів на піку актуальності в холодний сезон 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Поєднання кольорів на зиму 2023 Новина оновлена 30 грудня 2022, 07:56
Поєднання кольорів на зиму 2023. Фото pexels.com

Холодна пора року – це чудовий час для яскравого гардеробу.

Не варто забувати, що зима — це не утопія, і носити образи total black або щось сіре та "безлике" зовсім не обов’язково. Адже навколо так багато цікавих та неймовірних стильних кольорів та принтів.

Стиліст Марія Шеді у своєму блозі в Інстаграм підготувала для своїх підписниць добірку із 8 найстильніших поєднань кольорів. Модний експерт зазначила, що такі варіанти підійдуть усім: і тим, хто любить ніжні, нейтральні кольори (білий, бежевий), і тим, хто взимку віддає перевагу темним відтінкам (коричневий, чорний).

"Не бійтеся додавати яскраві елементи — шапки, рукавиці, косинки, сумки, шарфи, щоб образи виглядали ефектніше!" — пише стиліст.

Поєднання кольорів на зиму 2023

  • коричневий та бежевий,
  • чорний та синій,
  • білий та сірий,
  • помаранчевий та чорний,
  • зелений та рожевий,
  • бежевий та сірий,
  • червоний та сірий,
  • курно-блакитний.
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023
Поєднання кольорів на зиму 2023

Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Кольору