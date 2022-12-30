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Чим замінити шапку у зимовому образі: топ-7 стильних варіантів головних уборів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Добірка стильних варіантів головного убору на зиму 2023 року Новина оновлена 30 грудня 2022, 12:25
Добірка стильних варіантів головного убору на зиму 2023 року. Фото freepik.com

Не забуваємо одягатися за погодою

Мода на головні убори не втомлюється нас дивувати. З ними можна створювати унікальні зимові образи, головне знати як правильно комбінувати аксесуари з іншими елементами гардероба.

Стиліст Тетяна Бєлявіна докладно розповіла, які головні убори зараз актуальні, і показала модні образи на кожен день.

Шапки-вушанки

Якщо раніше ми носили подібні шапки виключно з хутра, то сьогодні можна і у в’язаному виконанні. Можна вибрати фактурну в’язку, а можна і спокійніші варіанти.

Шапки-вушанки

Панами

Панами можуть бути хутряні та з плащової тканини. На будь-який колір та смак. Однак у вітряну погоду треба вибирати інший варіант.

Панами

Бейсболки

З суто спортивної речі бейсболка стала універсальною. А тепер навіть і з хутра. Але носимо в тому кліматі, який дозволяє, а хутро — це як данина моді.

Бейсболки

Капор

Ця річ із дев’яностих. Але щоб не було застарілого враження, вибирайте капори з плащової тканини, носіть з пальто та шубами, щоб вийшла різниця фактур. Якщо капор із трикотажу, то він має бути максимально лаконічним. Носимо у спортивних образах.

Капор

Хустки

Хустки можуть бути з гладкого трикотажного полотна, а можуть бути з тієї ж плащової тканини, і навіть шкіряні та хутряні.

Хустки

Хутро

Хутро — це тренд, тому з нього зараз роблять навіть те, що й подумати не можна було.

Хутряна шапка

Шапки біні

Продовжуємо носити. Все-таки трикотажні шапки найтепліші та зручніші, важко їх проміняти на щось інше. Нехай щось інше буде як додатковий варіант. Тільки при покупці дивіться склад, якщо немає вовни, то продуватиме сильніше. Холодно у таких варіантах.

Шапки біні

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Теги:
#Мода #Шапка #Головні убори #Тренди