"Я маленька дівчинка": сім ознак, коли ви переборщуєте з жіночністю в одязі (фото)

Названо ознаки жіночності, що робить вас дорослою

Одяг — це штука підступна. А ще підступнішою вона стає, якщо переборщити з жіночністю або експлуатувати жіночний образ з минулого століття.

Така жіночність, як заявляє стиліст Тетяна Бєлявіна, миттєво додає вам 10-15 років до паспорта і водночас робить із вас "тітку".

Як відрізнити ту жіночність, яка дорослитиме, від тієї, що прикрашатиме без наслідків? Названо 7 ознак.

ПЕРЕБОРЩИЛИ

Якщо у вас в одному комплекті багато жіночних деталей, то образ стає нудотним і застарілим. І волани, і жіночний принт "горох", і спідниця розкльошена! Змінюємо всю цю нудотність на елегантні варіанти.

Я МАЛЕНЬКА ДІВЧИНКА

"Я до школи не ходжу, купіть мені сандалики, я виходжу заміж". Ось такий віршик згадується, якщо подивитися на сукню зліва (фото нижче). Адже сукні дуже схожі, але ліворуч виходить образ маленької дівчинки шляхом ліхтариків, довжини та клішіння від грудей.

ХВИЛЕОБРАЗНІ ЕЛЕМЕНТИ

Минув їхній час, дуже вони старять. Робимо акцент на рукавах, але інакше. Сама сукня може бути приталеною чи ні — це вже не має значення.

БАНТИКИ

Бантик — дуже жіночний елемент, але нехай на ньому не буде акценту. Порівняйте на фото праворуч і ліворуч: праворуч теж є бантик, але на загальному сучасному тлі він не впадає у вічі.

КВІТИ

Квітковий принт сам по собі супер жіночний. Якщо до нього додати волани, каблуки та кучері, то вийде ретро-варіант. А будь-яке ретро, якщо ви не вмієте його стилізувати, додає віку.

ВИТІЮВАТИЙ ПРИНТ

Зробіть акцент не на такому принті, а на сучасних елементах — виріз, рукави.

ГІПЮР

Гіпюр старить! Настав час прибрати всі сукні з таким прикрашанням. Ні, є сучасні варіанти з гіпюру, але вони зустрічаються дуже рідко.

Раніше стиліст розповіла, як правильно підбирати аксесуарний гардероб жінкам постарше.