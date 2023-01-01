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Нова класика: трендові ідеї молочного манікюру, що підійде всім (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Тренди молочного манікюру 2023 Новина оновлена 01 січня 2023, 12:49
Тренди молочного манікюру 2023. Фото pexels.com

Кожна модниця зможе підібрати собі варіант, який їй найближче

Манікюр — це давно невіддільна частина стильного жіночого образу. Більш того, правильно підібраний манікюр може навіть омолодити ваші руки, відмінусувавши вам кілька років. У цьому матеріалі ми хочемо розповісти нашим модним читачкам про стильний манікюр, який уже став новою класикою на рівні з французькою — про молочний дизайн нігтів.

Молочний манікюр, попри свою простоту, дуже стильний, і що дуже універсальний, пише Ukr.Media. Ненав’язливий молочний дизайн ідеальне рішення як для роботи, де не повинні сильно виділятися нігті, так і для тусовниць, адже його можна розбавити різними блискітками, стразами і т.д.

Мало того, молочний манікюр може бути різної щільності: від майже білого до ледь тонованого прозорого. Також допускаються варіації кольору — це може бути чисте "молоко" або ледь помітною краплею рожевого, бежевого, блакитного і навіть сірого відтінків.

На руках молодої дівчини, матиме кращий вигляд холодний спектр молочних відтінків: блакитні, сіруваті варіанти, а на руках старших жінок — молочний з теплим (пудровим, вершковим, кремовим) підтоном.

Стильний молочний манікюр 2023

Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023
Стильний молочний манікюр 2023

Раніше ми розповідали про манікюр, який завжди виглядає багато – у цій добірці ви точно знайдете щось собі до смаку!

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Модний манікюр