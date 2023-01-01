Нова класика: трендові ідеї молочного манікюру, що підійде всім (фото)

Кожна модниця зможе підібрати собі варіант, який їй найближче

Манікюр — це давно невіддільна частина стильного жіночого образу. Більш того, правильно підібраний манікюр може навіть омолодити ваші руки, відмінусувавши вам кілька років. У цьому матеріалі ми хочемо розповісти нашим модним читачкам про стильний манікюр, який уже став новою класикою на рівні з французькою — про молочний дизайн нігтів.

Молочний манікюр, попри свою простоту, дуже стильний, і що дуже універсальний, пише Ukr.Media. Ненав’язливий молочний дизайн ідеальне рішення як для роботи, де не повинні сильно виділятися нігті, так і для тусовниць, адже його можна розбавити різними блискітками, стразами і т.д.

Мало того, молочний манікюр може бути різної щільності: від майже білого до ледь тонованого прозорого. Також допускаються варіації кольору — це може бути чисте "молоко" або ледь помітною краплею рожевого, бежевого, блакитного і навіть сірого відтінків.

На руках молодої дівчини, матиме кращий вигляд холодний спектр молочних відтінків: блакитні, сіруваті варіанти, а на руках старших жінок — молочний з теплим (пудровим, вершковим, кремовим) підтоном.

Стильний молочний манікюр 2023

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