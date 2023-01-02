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Що купити в чоловічому відділі: речі, які ідеально сідають на дівчат (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З чоловічого гардеробу є що запозичити Новина оновлена 02 січня 2023, 08:10
З чоловічого гардеробу є що запозичити. Фото pexels.com

Чоловічий одяг часто набагато краще сидить на жінках, ніж на хлопцях

Дизайнери створюють одяг без гендерної приналежності, і мода скасовує поняття статі. Тому в чоловічому відділі кожна модниця може знайти те, що в жіночому не завжди підходить і класно сідає.

Стиліст Мая Кривобокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділиться стильним лайфхаком, який може трохи полегшити життя модницям та скоротить пошуки базових речей поза часом. Все, що потрібно зробити — це заглянути до чоловічого відділу під час шопінгу.

Чоловічі речі, які підходять жінкам

  • Футболка — об’ємна, правильної довжини та без декору. І якість швидше за все буде кращою.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Сорочка — простір для фантазії, на будь-який смак, колір та розмір.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Худі — можна використовувати як сукню з ботфортами або грубими черевиками.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Бомбер – вибір у чоловічому відділі завжди більший, та й класичну модель знайти простіше.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Жакет — запозич в чоловічому відділі класний об’ємний піджак, і підкресли свою крихкість і витонченість.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Джинсова куртка — базову класичну куртку ви куди швидше знайдете в чоловічому відділі.
Чоловічі речі, які підходять жінкам
  • Шкарпетки стануть головним акцентом і в нашому гардеробі.
Чоловічі речі, які підходять жінкам

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#Мода #Чоловіча мода #Жіноча мода