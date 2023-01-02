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Французький знову на хвилі: стиліст назвала тренди манікюру 2023 року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який манікюр буде в моді у 2023 році — фото Новина оновлена 02 січня 2023, 11:39
Який манікюр буде в моді у 2023 році — фото. Фото 1001sovety

У моду також повертаються довгі нігті із яскравим покриттям

Щоб не змінювалося у дизайні нігтів, а французький манікюр залишається затребуваним завжди. У 2023 році цей варіант буде особливо актуальним. А ось наймоднішим сьогодні можна назвати "глазурований" манікюр, який став трендовим завдяки американській моделі Хейлі Бібер.

Треба сказати, що вибір манікюру є величезним, зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі. Від мінімалістичного манікюру без покриття до яскравих довгих нігтів (привіт нульовим!). І так, на піку популярності залишається "класичний" френч.

Який манікюр у моді 2023 року

"Глазуровані" нігті

Глазуровані нігті

Френч, у тому числі кольоровий

френч французький манікюр

Мінімалістичний манікюр, у тому числі без покриття

Мінімалістичний манікюр

Металік

металік манікюр

"Золоті" деталі

золото на нігтях

Блискітки

блискітки на нігтях

"Похмурі" (чорний, темно-синій, темно-зелений) кольори на коротких нігтях

темні кольори на коротких нігтях

Зірки і сердечки

Зірки і сердечки манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть модними у 2023 році. Цікаво, що, як і в манікюрі, розганяється тема зірок та сердець.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди