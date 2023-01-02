Французький знову на хвилі: стиліст назвала тренди манікюру 2023 року (фото)

У моду також повертаються довгі нігті із яскравим покриттям

Щоб не змінювалося у дизайні нігтів, а французький манікюр залишається затребуваним завжди. У 2023 році цей варіант буде особливо актуальним. А ось наймоднішим сьогодні можна назвати "глазурований" манікюр, який став трендовим завдяки американській моделі Хейлі Бібер.

Треба сказати, що вибір манікюру є величезним, зазначає стиліст Катерина в Інстаграмі. Від мінімалістичного манікюру без покриття до яскравих довгих нігтів (привіт нульовим!). І так, на піку популярності залишається "класичний" френч.

Який манікюр у моді 2023 року

"Глазуровані" нігті

Френч, у тому числі кольоровий

Мінімалістичний манікюр, у тому числі без покриття

Металік

"Золоті" деталі

Блискітки

"Похмурі" (чорний, темно-синій, темно-зелений) кольори на коротких нігтях

Зірки і сердечки

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть модними у 2023 році. Цікаво, що, як і в манікюрі, розганяється тема зірок та сердець.