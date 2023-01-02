Як виглядати на мільйон, не витративши на це купу грошей: лайфхаки від стиліста (фото)

З таким гардеробом дешеві на вигляд образи вам не будуть страшні

Ну хто з нас не хоче виглядати стильно, дорого і при цьому не витрачати все, що маєш? Не всі можуть дозволити собі дорогі бренди, та й не для всіх це є метою.

Таку жінку видно відразу, вона завжди доглянута, у неї завжди гарний манікюр і зачіска, але це виглядає так, ніби вона не старалась. Усі ми впевнені, що без великих вкладень такою жінкою не стати. Однак це не завжди відповідає дійсності.

Не варто опускати руки, зазначає стиліст Майя Кривобокова. Слід спробувати впоратися за допомогою практичних лайфхаків, доступних всім.

Простий одяг, що добре сидить

Біла чи блакитна сорочка вільного крою. Додайте до неї джинси, брючний костюм, спідницю. Доповнюйте светром, жакетом, кардиганом.

Стримані кольори

Нейтральні відтінки, такі як білий, чорний, сірий, молочний, бежевий, будуть актуальні завжди, та й поєднуються між собою чудово.

Якісні тканини

Дешевий трикотаж витягується після першого прання. Кашеміровий светр коштує дорого, але він і прослужить вам при правильному догляді дуже довго. Покупка виправдає себе.

Брючний костюм

З ним завжди є що вдягнути. Нарада на роботі, вечірка з друзями чи весілля подруги – будете готові до будь-якої події. Плюс, його необов’язково носити комплектом.

Сумка і взуття

Намагаємось на них не економити. Хоча б одна сумочка сегмента "люкс" або "мідл" має бути. Куплена на розпродажі, за допомогою баєра — це вже не так важливо. Те саме з взуттям. Повинно бути якісним, в ідеальному стані.

Аксесуари

Здатні кардинально перетворити звичні та прості сети з джинсами та топами на цікаві комплекти. У тренді біжутерія, тому витрачати ціле багатство не обов’язково.

Раніше "Телеграф" писав, які ознаки жіночності в одязі можуть зіпсувати ваш зовнішній вигляд. Ці деталі миттєво додають вам 10-15 років до паспорта і, одночасно, роблять із вас "тітку".