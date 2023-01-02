Як поєднувати шарф, шапку та верхній одяг, щоб все виглядало гармонійно: важливі правила (фото)

Створити стильний зимовий образ нескладно, якщо знати деякі нюанси

Цього сезону в моді маса розкішних шарфів, симпатичних головних уборів та стильних альтернатив шапці, але не кожна з цих речей підійде до вашого пуховика або трендової дублянки. Щоб шарф, шапка та верхній одяг поєднувалися, потрібно пам’ятати про невеликі правила їх комбінування.

Про те, як поєднувати між собою головний убір, шарф і верхній одяг розповідає блог про моду purpur.stylist у Instagram. Деякі важливі стилістичні нюанси допоможуть вам зібрати актуальний зимовий образ, в якому буде тепло за будь-якої погоди. Насамперед важливо пам’ятати про об’єм, щоб той же шарф не виглядав занадто тонким.

Правила поєднання головного убору, шарфу та верхнього одягу взимку-2023:

Подовжений пуховик і дублянку поєднуємо з об’ємними шапками, з відворотом, середньої і великої в’язки, а також шкіряними і вовняними хустками (зав’язаними об’ємно), балаклавою і капором. Хустки з такого ж матеріалу, як і пуховик, утеплені або великої в’язки. Шарфи — довгі, об’ємні, валяні з вовни або великої в’язки. Утеплені панами та кепки теж виглядатимуть гармонійно.

поєднуємо з об’ємними шапками, з відворотом, середньої і великої в’язки, а також шкіряними і вовняними хустками (зав’язаними об’ємно), балаклавою і капором. Хустки з такого ж матеріалу, як і пуховик, утеплені або великої в’язки. Шарфи — довгі, об’ємні, валяні з вовни або великої в’язки. Утеплені панами та кепки теж виглядатимуть гармонійно. Куртка і коротка дублянка "заграє", якщо одягнути кепку, шкіряну хустку, берет, а ще шапки біні середньої в’язки, капори, балаклави, утеплені кепки та панами. Шарф — об’ємний, можна в довжину куртки.

"заграє", якщо одягнути кепку, шкіряну хустку, берет, а ще шапки біні середньої в’язки, капори, балаклави, утеплені кепки та панами. Шарф — об’ємний, можна в довжину куртки. Зимове пальто. Для фасону з високим закритим коміром – об’ємні шапки й шарфи. Кепки, берети, капелюшки з козирком та їх мікс із шовковими хустками можливий, якщо комір пальта відкритий, і ви надягаєте светр із високим горлом. А ось комбінацію вовняної хустки та берета, а також кепки можна носити й із закритим коміром пальта.

Теплий жилет. Шарфи – табу. Зате підійдуть кепки, берети, картуз, капелюхи, а мікс із тонкою шовковою хусткою додасть пікантності.

Шарфи – табу. Зате підійдуть кепки, берети, картуз, капелюхи, а мікс із тонкою шовковою хусткою додасть пікантності. Демісезонне пальто. Тонкі шапки, трикотажні та невагомі шарфи. А ще – кепки, берети, картузи та капелюшки.

Тонкі шапки, трикотажні та невагомі шарфи. А ще – кепки, берети, картузи та капелюшки. Косуха. Шкіра сама по собі об’ємний і щільний матеріал. Якщо косуха осіння, то уникайте об’ємних шарфів і шапок. Якщо зимова – з нею буде добре все, крім тоненьких трикотажних шарфів та головних уборів.

Шкіра сама по собі об’ємний і щільний матеріал. Якщо косуха осіння, то уникайте об’ємних шарфів і шапок. Якщо зимова – з нею буде добре все, крім тоненьких трикотажних шарфів та головних уборів. Тренч. Необ’ємні аксесуари – кепки, шовкові хустки, берети, капелюхи.

Стильні альтернативи звичайній шапці

Об’ємні шарфи підійдуть до щільного й теплого верхнього одягу

З дублянкою поєднується і шапка, і панама

Під косуху шарф краще не вдягати

Трендовий головний убір зігріє вашу шию

Хустки знову в моді

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