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"Носибельні" тренди-2023: предмети гардероба, які легко впишуться в ваші образи цього року (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Які тренди будуть актуальними у 2023 році - вони не вийдуть з моди Новина оновлена 03 січня 2023, 08:28
Які тренди будуть актуальними у 2023 році - вони не вийдуть з моди. Фото http://zhinochkaok.pp.ua

Металік не втратить своєї актуальності в нових сезонах

Усі ми любимо модні тренди, але їх так завжди багато, що інколи губишся в них. І начебто хочеться додати чогось свіженького у гардероб, але не наважуєшся.

Український стиліст Інна під ніком "stylist.inna" в Інстаграмі назвала "гарячі", "носибельні" тренди, які будуть з нами не один сезон, легко впишуться у будь-який гардероб, а образи з ними будуть цікавими.

Екохутро

Тому що гарно і без шкоди.

Екохутро

Total leather

Беріть костюмом — так цікавіше, а потім можна носити окремо.

Total leather

Корсети

Зроблять фігуру більш витонченою, а образ більш цікавим.

Корсети

Берети

Це "родзинки" в образі.

Берети

Лаковане взуття

Трохи сексапільності не завадить.

Лаковане взуття

Тваринні принти

Це завжди "смачно".

Тваринні принти в одязі

Маскулінність

По особливому виглядає в поєднанні з фемінністю.

Маскулінність в одязі

Довжина максі

З одного боку і тепло, бо під спідниці можна одягнути колготки з начосом, ну а верхній одяг само собою. А з іншого — для нашої зими не дуже практично, зате дуже стильно.

Довжина максі сукня спідниця

Металік

Носимо як і в повсякденному житті, так і на корпоративи.

Металік одяг

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть актуальними у 2023 році.

Теги:
#Мода #Тренди