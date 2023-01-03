"Носибельні" тренди-2023: предмети гардероба, які легко впишуться в ваші образи цього року (фото)
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Металік не втратить своєї актуальності в нових сезонах
Усі ми любимо модні тренди, але їх так завжди багато, що інколи губишся в них. І начебто хочеться додати чогось свіженького у гардероб, але не наважуєшся.
Український стиліст Інна під ніком "stylist.inna" в Інстаграмі назвала "гарячі", "носибельні" тренди, які будуть з нами не один сезон, легко впишуться у будь-який гардероб, а образи з ними будуть цікавими.
Екохутро
Тому що гарно і без шкоди.
Total leather
Беріть костюмом — так цікавіше, а потім можна носити окремо.
Корсети
Зроблять фігуру більш витонченою, а образ більш цікавим.
Берети
Це "родзинки" в образі.
Лаковане взуття
Трохи сексапільності не завадить.
Тваринні принти
Це завжди "смачно".
Маскулінність
По особливому виглядає в поєднанні з фемінністю.
Довжина максі
З одного боку і тепло, бо під спідниці можна одягнути колготки з начосом, ну а верхній одяг само собою. А з іншого — для нашої зими не дуже практично, зате дуже стильно.
Металік
Носимо як і в повсякденному житті, так і на корпоративи.
Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть актуальними у 2023 році.