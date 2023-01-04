Сезон буде яскравим: наймодніші кольори весни та літа 2023 року (фото)
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Обов’язково зверніть увагу на ці кольори та відтінки
Попри те, що на календарі ще зима, ніхто не заважає модницям потроху готуватися до сезону весна-літо 2023. І сьогодні ми хочемо поговорити палітрі кольорів майбутнього сезону. І не забувайте про головний тон 2023 року — Viva Magenta (18-1750), який в Україні порівнюють із кольором нашої національної страви — борщу.
Стиліст e_popova_style у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що кольори сезону, як і колір року визначає інститут Pantone. І 2023 року сезон весна-літа буде яскравим. При чому в палітрі є як сміливі кольори, так і спокійніші, повітряні, романтичні.
Цього сезону модними будуть такі кольори як:
- насичений червоний
- буряково-фіолетовий
- насичений апельсиновий
- імперський жовтий
- рожевий персик
- кристальна троянда
- класичний зелений
- екзотичний зелений
- блакитний багаторічник
- чистий блакитний
Нагадаємо, кольором 2022 року був блакитно-бузковий тон під назвою Veri Peri.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори в топі взимку 2022-2023. Рожевий ще залишається на піку, але його незабаром витіснить червоний. Тоді як святковий металік йде поряд із готичним чорним.