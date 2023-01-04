Сезон буде яскравим: наймодніші кольори весни та літа 2023 року (фото)

Обов’язково зверніть увагу на ці кольори та відтінки

Попри те, що на календарі ще зима, ніхто не заважає модницям потроху готуватися до сезону весна-літо 2023. І сьогодні ми хочемо поговорити палітрі кольорів майбутнього сезону. І не забувайте про головний тон 2023 року — Viva Magenta (18-1750), який в Україні порівнюють із кольором нашої національної страви — борщу.

Стиліст e_popova_style у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що кольори сезону, як і колір року визначає інститут Pantone. І 2023 року сезон весна-літа буде яскравим. При чому в палітрі є як сміливі кольори, так і спокійніші, повітряні, романтичні.

Цього сезону модними будуть такі кольори як:

насичений червоний

буряково-фіолетовий

насичений апельсиновий

імперський жовтий

рожевий персик

кристальна троянда

класичний зелений

екзотичний зелений

блакитний багаторічник

чистий блакитний

Нагадаємо, кольором 2022 року був блакитно-бузковий тон під назвою Veri Peri.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори в топі взимку 2022-2023. Рожевий ще залишається на піку, але його незабаром витіснить червоний. Тоді як святковий металік йде поряд із готичним чорним.