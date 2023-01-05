Так носити заборонено: аксесуари, що вбивають сучасний образ (фото)

Стиліст назвала головні помилки образів з аксесуарами, які часто допускають жінки

Якщо речі старого загартування, тобто застарілі, то вони тягнуть назад найсучасніший образ і топлять його, тобто роблять із вас "тітку", якщо аксесуари в комплекті не сучасні.

Буває так, що ви почули, що в моді спідниці-максі або шкіра в тренді, і чомусь вирішили, що подібний до типу "модний" елемент або річ врятує образ, і за решту можна не турбуватися. Але ні, наголошує стиліст Тетяна Бєлявіна.

Приклад на фото нижче сам по собі не такий і поганий, і прозорість навіть у моді, але його вбивають "неправильні" аксесуари. Сумка має сучасні деталі, зокрема, кріплення ручки, а подібні ботильйони не носять з подібними комплектами. І все, аксесуари опустили не найгірший комплект нижче нікуди.

Пробіжимося по деяким помилкам в аксесуарах, які дуже погано впливають на ваші комплекти.

Сумки

Без них нікуди! Але ви так звикли до певних моделей, а магазини так підтримують вашу прихильність, що тільки сумка здатна зіпсувати все! Клатчі у моді інші. Вони більші і об’ємніші. А подібні сумки, як праворуч, у моді ніколи й не були.

ВЗУТТЯ

Ось, як не треба (фото нижче) поєднувати взуття і яке взуття не треба вибирати. Ліворуч сумка поєднується з легінсами за стилем, але не поєднується з сорочкою. І це друга проблема при виборі аксесуарів, а не лише застарілий дизайн.

САМОТНІ ПЕРЛИ

Перли на піку, але не поодинока нитка. Саме так давно застаріло та дуже додає вік.

Дивні буси

Намисто треба вміти вибирати. Більшість – антистильного чи застарілого дизайну, тому не варто, якщо не знаєте як. Витончені прикраси теж не одягаємо на трикотаж або поверх сорочки.

ТОНКІ РЕМНІ

Навіть найсучасніший образ, як праворуч на фото, ремінь тягне назад. А якщо це застаріла річ, то посилюється "тьоткін-стайл".

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