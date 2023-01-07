Формули зимових образів, які легко створити зі власного гардероба: топ-5 стильних прикладів (фото)

Кожний елемент гардероба можна замінити стильним аналогом

Свята майже минули, але два місяці зими ще попереду. Тому забувати про оновлення і покращення зимового гардероба ще не час.

Український стиліст Ната Москаленко розповіла про найактуальніші поєднання, які легко можна створити в рамках власного гардероба. Адже формула і полягає в тому, що кожну річ з аутфіту можна замінити аналогом.

5 стильних формул образів для зими

1. Вкорочеий пуховик + пряма спідниця-максі + масивні челсі

2. Шуба з овчини/еко шуба + спортивний костюм з джогерами + кросівки + шапка біні/бейсболка

3. Вінтажна шуба + вкорочений кардиган + джинси + ботильйони на підборах/ковбойські черевики

4. Довга/коротка дублянка + прямі джинси + уггі

5. Спідниця-міні + оверзайз верхній одяг (коротке пальто, дублянка, шуба, пуховик) + чоботи-труби з підборами чи без

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