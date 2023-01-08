Правильна підошва, колір та деталі: як вибрати стильне зимове взуття на кілька років (фото)

Такі моделі взуття прослужать вам багато сезонів

Зима в самому розпалі, і це привід придбати собі зимові чоботи. Так, саме так у період зимових розпродажів у січні-лютому можна придбати якісне взуття не за космічну ціну, а з пристойною знижкою.

Стиліст Марі Шеді радить сміливіше робити внесок у майбутнє та купувати базові моделі зимового взуття у найближчі місяці. А щоб ви купили таку пару, яка прослужить вам кілька років, модний експерт у своєму блозі в Інстаграм відзначила головні ознаки базового взуття, а також вказала на тренди та антитренди різних моделей.

Основні ознаки базової моделі:

Класичний колір – чорний, білий, бежевий, коричневий, синій.

Мінімалістичність у деталях.

Правильна висота підошви – не надто тонка і не надто висока.

Антитренди та тренди зимового взуття 2023

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