Правильна підошва, колір та деталі: як вибрати стильне зимове взуття на кілька років (фото)
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Такі моделі взуття прослужать вам багато сезонів
Зима в самому розпалі, і це привід придбати собі зимові чоботи. Так, саме так у період зимових розпродажів у січні-лютому можна придбати якісне взуття не за космічну ціну, а з пристойною знижкою.
Стиліст Марі Шеді радить сміливіше робити внесок у майбутнє та купувати базові моделі зимового взуття у найближчі місяці. А щоб ви купили таку пару, яка прослужить вам кілька років, модний експерт у своєму блозі в Інстаграм відзначила головні ознаки базового взуття, а також вказала на тренди та антитренди різних моделей.
Основні ознаки базової моделі:
- Класичний колір – чорний, білий, бежевий, коричневий, синій.
- Мінімалістичність у деталях.
- Правильна висота підошви – не надто тонка і не надто висока.
Антитренди та тренди зимового взуття 2023
Раніше "Телеграф" писав, які ознаки жіночності в одязі можуть зіпсувати ваш зовнішній вигляд. Ці деталі миттєво додають вам 10-15 років у паспорт і, одночасно, роблять із вас "тітку".