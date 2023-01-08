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Правильна підошва, колір та деталі: як вибрати стильне зимове взуття на кілька років (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренди та тренди зимового взуття 2023 Новина оновлена 08 січня 2023, 08:22
Антитренди та тренди зимового взуття 2023. Фото pexels.com

Такі моделі взуття прослужать вам багато сезонів

Зима в самому розпалі, і це привід придбати собі зимові чоботи. Так, саме так у період зимових розпродажів у січні-лютому можна придбати якісне взуття не за космічну ціну, а з пристойною знижкою.

Стиліст Марі Шеді радить сміливіше робити внесок у майбутнє та купувати базові моделі зимового взуття у найближчі місяці. А щоб ви купили таку пару, яка прослужить вам кілька років, модний експерт у своєму блозі в Інстаграм відзначила головні ознаки базового взуття, а також вказала на тренди та антитренди різних моделей.

Основні ознаки базової моделі:

  • Класичний колір – чорний, білий, бежевий, коричневий, синій.
  • Мінімалістичність у деталях.
  • Правильна висота підошви – не надто тонка і не надто висока.

Антитренди та тренди зимового взуття 2023

Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — чоботи
Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — черевики
Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — ботильйони
Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — челсі
Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — ботфорти
Антитренди та тренди зимового взуття 2023 — уггі

Раніше "Телеграф" писав, які ознаки жіночності в одязі можуть зіпсувати ваш зовнішній вигляд. Ці деталі миттєво додають вам 10-15 років у паспорт і, одночасно, роблять із вас "тітку".

Теги:
#Мода #Взуття #Жіноча мода #Зимове взуття