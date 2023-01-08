Шкіра і трикотаж поєднуються: як правильно стилізувати матеріали в одному образі (фото)

Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі — один з основних стильових прийомів

Чим більш полярні за настроєм і фактурою позиції у вашому образі, тим він цікавіший і більш завершений. Це і драматична шкіра з затишним трикотажем, і повсякденна бавовна з ошатним "жіночим" шовком, і розкішне хутро з буденним денімом.

Стиліст Катерина Терещенко навела кілька прикладів формул луків із різними матеріалами. Експерт у галузі моди підкреслює, що навіть однакові за настроєм матеріали в одному образі, припустимо, бавовна і денім, можуть вдало поєднуватися завдяки, наприклад, вкрапленню шкіряних аксесуарів. Тобто полярні матеріали – це хоч і важливий, але не єдиний можливий метод у стайлінгу.

Шкіра + трикотаж

Костюмна тканина + бавовна + денім

Костюмна тканина + бавовна + шкіра

Твід + бавовна + денім

Шовк (сатин, атлас) або паєтки/блискітки + денім

Костюмна тканина + трикотаж

Бавовна + паєтки (стрази, пір’я)

Хутро + денім

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