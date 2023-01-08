Шкіра і трикотаж поєднуються: як правильно стилізувати матеріали в одному образі (фото)
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Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі — один з основних стильових прийомів
Чим більш полярні за настроєм і фактурою позиції у вашому образі, тим він цікавіший і більш завершений. Це і драматична шкіра з затишним трикотажем, і повсякденна бавовна з ошатним "жіночим" шовком, і розкішне хутро з буденним денімом.
Стиліст Катерина Терещенко навела кілька прикладів формул луків із різними матеріалами. Експерт у галузі моди підкреслює, що навіть однакові за настроєм матеріали в одному образі, припустимо, бавовна і денім, можуть вдало поєднуватися завдяки, наприклад, вкрапленню шкіряних аксесуарів. Тобто полярні матеріали – це хоч і важливий, але не єдиний можливий метод у стайлінгу.
Шкіра + трикотаж
Костюмна тканина + бавовна + денім
Костюмна тканина + бавовна + шкіра
Твід + бавовна + денім
Шовк (сатин, атлас) або паєтки/блискітки + денім
Костюмна тканина + трикотаж
Бавовна + паєтки (стрази, пір’я)
Хутро + денім
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