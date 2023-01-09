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Головний тон 2023 року Viva Magenta: як створити стильний макіяж із трендовим кольором (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Колір цього року Viva Magenta
Колір цього року Viva Magenta. Фото Колаж "Телеграфу"

Топовий відтінок особливо підійде дівчатам з чорним або рудим волоссям

Головним тоном 2023 року став відтінок Viva Magenta, який традиційно визначив Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone. Соковитий мікс малинового та червоного відтінків відмінно впишеться як у повсякденний, так і у святковий макіяж.

Як вписати колір 2023 року у свій макіяж, докладніше розповідає б’ютіблогерка nata_niss в Instagram. За її словами, Viva Magenta поєднує у собі теплі та холодні тони, має дуже багато відтінків, тому його слід сміливо використовувати у макіяжі для будь-якого типажу.

Приміром, цей насичений колір ідеально підходить для створення монохромних "смокі айз", мейка з акцентом на губи або яскравими рум’янами.

Візажистка дала кілька рекомендацій, щоб Viva Magenta гарантовано пасував саме до вашого макіяжу:

  • Якщо ви брюнетка з будь-яким кольором шкіри та очей – цей колір і всі його відтінки точно ваші; сміливо використовуйте його в макіяжі, але варто пам’ятати — краще вибирати один акцент (губи або очі).
  • Зелені очі — чудовий привід зробити мейк очей у такій гамі, бо червоне з зеленим знаходяться в максимальному контрасті й будуть давати ефект "очей, що палають".
  • Блондинкам і русявим варто віддавати перевагу більш спокійному теракоту або м’якій сливі, акцент на губи буде помітнішим і сексуальнішим.
  • Руді дівчата можуть експериментувати з макіяжем в трендовому тоні.
Макіяж із кольором Viva Magenta
Яскравий відтінок прикрасить губи
Макіяж із кольором Viva Magenta
Відтінок ідеально гармонує з темним волоссям
Макіяж із кольором Viva Magenta
Тон досить універсальний
Макіяж із кольором Viva Magenta
На очах соковитий колір теж чудово виглядає
Макіяж із кольором Viva Magenta
Приклад ніжного макіяжу з топовим кольором року
Макіяж із кольором Viva Magenta
Акцент на губи
Макіяж із кольором Viva Magenta
Гарний вечірній макіяж

Раніше "Телеграф" розповідав, які образи можна створити із наймоднішим кольором 2023 року Viva Magenta.

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#Макіяж #колір року