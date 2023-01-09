Головний тон 2023 року Viva Magenta: як створити стильний макіяж із трендовим кольором (фото)

Топовий відтінок особливо підійде дівчатам з чорним або рудим волоссям

Головним тоном 2023 року став відтінок Viva Magenta, який традиційно визначив Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone. Соковитий мікс малинового та червоного відтінків відмінно впишеться як у повсякденний, так і у святковий макіяж.

Як вписати колір 2023 року у свій макіяж, докладніше розповідає б’ютіблогерка nata_niss в Instagram. За її словами, Viva Magenta поєднує у собі теплі та холодні тони, має дуже багато відтінків, тому його слід сміливо використовувати у макіяжі для будь-якого типажу.

Приміром, цей насичений колір ідеально підходить для створення монохромних "смокі айз", мейка з акцентом на губи або яскравими рум’янами.

Візажистка дала кілька рекомендацій, щоб Viva Magenta гарантовано пасував саме до вашого макіяжу:

Якщо ви брюнетка з будь-яким кольором шкіри та очей – цей колір і всі його відтінки точно ваші; сміливо використовуйте його в макіяжі, але варто пам’ятати — краще вибирати один акцент (губи або очі).

– цей колір і всі його відтінки точно ваші; сміливо використовуйте його в макіяжі, але варто пам’ятати — краще вибирати один акцент (губи або очі). Зелені очі — чудовий привід зробити мейк очей у такій гамі, бо червоне з зеленим знаходяться в максимальному контрасті й будуть давати ефект "очей, що палають".

— чудовий привід зробити мейк очей у такій гамі, бо червоне з зеленим знаходяться в максимальному контрасті й будуть давати ефект "очей, що палають". Блондинкам і русявим варто віддавати перевагу більш спокійному теракоту або м’якій сливі, акцент на губи буде помітнішим і сексуальнішим.

варто віддавати перевагу більш спокійному теракоту або м’якій сливі, акцент на губи буде помітнішим і сексуальнішим. Руді дівчата можуть експериментувати з макіяжем в трендовому тоні.

Яскравий відтінок прикрасить губи

Відтінок ідеально гармонує з темним волоссям

Тон досить універсальний

На очах соковитий колір теж чудово виглядає

Приклад ніжного макіяжу з топовим кольором року

Акцент на губи

Гарний вечірній макіяж

Раніше "Телеграф" розповідав, які образи можна створити із наймоднішим кольором 2023 року Viva Magenta.