У моді не лише френч: названо яскраві тренди манікюру у 2023 році (фото)

Актуальний готичний стиль, а також кілька барвистих видів обробки

Бьюті-тенденції не лише видозмінюються, а й повертають тренди з минулих сезонів. Так, залишається актуальною класика – французький манікюр, а також металік. Поповнюють список модного нейл-арту й інші стильні новинки.

До моди увійшли хромовані кольори та готичний стиль, пишуть "Вікна-новини". Розповідаємо, які ще форми та кольори нігтів будуть на піку популярності у 2023 році.

Готичний стиль

Завдяки шаленій популярності серіалу "Венздей" від Netflix багато модниць перейнялися особливим стилем головної героїні. Так що не варто дивуватися цьому "темному" віянню.

Нігті Aura

Цей незвичайний дизайн красуватиметься на нігтях кожної представниці прекрасної статі.

Хромована обробка

У новому сезоні можна поекспериментувати з великою кількістю кольорів, але не тільки шаблонне золото або срібло.

Багатошарові текстури

Тренд на 3D-нігті повертається! Заграють новими фарбами у 2023 році паєтки, фігурки, кілька лаків, блискітки та малюнки.

Опалесцентний лак

З цим лаком ваші нігті буквально світитимуться!

"Голі" нігті

Природність і натуральність завжди в тренді.

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть модними у 2023 році. Цікаво, що, як і в манікюрі, розганяється тема зірок та сердець.