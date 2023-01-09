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У моді не лише френч: названо яскраві тренди манікюру у 2023 році (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренди манікюру у 2023 році
Тренди манікюру у 2023 році. Фото freepik.com

Актуальний готичний стиль, а також кілька барвистих видів обробки

Бьюті-тенденції не лише видозмінюються, а й повертають тренди з минулих сезонів. Так, залишається актуальною класика – французький манікюр, а також металік. Поповнюють список модного нейл-арту й інші стильні новинки.

До моди увійшли хромовані кольори та готичний стиль, пишуть "Вікна-новини". Розповідаємо, які ще форми та кольори нігтів будуть на піку популярності у 2023 році.

Готичний стиль

Завдяки шаленій популярності серіалу "Венздей" від Netflix багато модниць перейнялися особливим стилем головної героїні. Так що не варто дивуватися цьому "темному" віянню.

чорний манікюр
фіолетовий манікюр
зелений манікюр

Нігті Aura

Цей незвичайний дизайн красуватиметься на нігтях кожної представниці прекрасної статі.

блакитний манікюр
кольоровий манікюр

Хромована обробка

У новому сезоні можна поекспериментувати з великою кількістю кольорів, але не тільки шаблонне золото або срібло.

срібло манікюр

Багатошарові текстури

Тренд на 3D-нігті повертається! Заграють новими фарбами у 2023 році паєтки, фігурки, кілька лаків, блискітки та малюнки.

синій манікюр
манікюр з перлами
манікюр з паєтками блискітками

Опалесцентний лак

З цим лаком ваші нігті буквально світитимуться!

білий манікюр

"Голі" нігті

Природність і натуральність завжди в тренді.

безбарвний манікюр
бежевий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть модними у 2023 році. Цікаво, що, як і в манікюрі, розганяється тема зірок та сердець.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди