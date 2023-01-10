Не тільки теплі шапки й затишні шарфи: топ-5 стильних способів утеплитися цієї зими (фото)

У холодну погоду теж можна виглядати стильно і модно

У зимову пору року варто звертати увагу не лише на модні фасони чи тренди взуття, а й утеплити власний гардероб. Навіть у сильний мороз є всі шанси виглядати стильно. Одяг та головні убори можуть і зігрівати, і гарантувати актуальний образ.

Які речі варто додати в гардероб цієї зими, розповідає блог про стиль shebelska в Instagram. Якщо навіть у стійкий мінус вам хочеться бути красивою, то стильно утеплюйтеся. У цьому вам допоможуть теплі головні убори, затишні шарфи та не тільки.

Так, стилістка навела п’ять способів стильно утеплитися цієї зими:

Актуальний головний убір. Йдеться не лише про звичайну шапку. У моді стильні альтернативи — берети, капори, балаклави... А якщо хочете додати в образ акцент, одягніть шарф у поєднанні з кепкою, наприклад.

Йдеться не лише про звичайну шапку. У моді стильні альтернативи — берети, капори, балаклави... А якщо хочете додати в образ акцент, одягніть шарф у поєднанні з кепкою, наприклад. Шарф. Типовий атрибут зимового гардеробу. Сьогодні в моді довгі, теплі та щільні шарфи.

Типовий атрибут зимового гардеробу. Сьогодні в моді довгі, теплі та щільні шарфи. Багатошаровість – цікава і різноманітна. Цей стилістичний прийом особливо актуальний у холодні сезони.

– цікава і різноманітна. Цей стилістичний прийом особливо актуальний у холодні сезони. Рукавиці. У тренді зими-2023 хутряні, дуті, в’язані та шкіряні вироби.

У тренді зими-2023 хутряні, дуті, в’язані та шкіряні вироби. Сумка. Якщо в пошуках зимового варіанту, то придивіться до цікавих, кольорових, хутряних чи стьобаних моделей.

Шарф має бути в кожному зимовому гардеробі

Не шапкою єдиною

На будь-який смак та колір

І стильно, і тепло

Руки мають бути у теплі

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до капсули одягу на холодний період. А також ми писали, які зимові речі давно перейшли до розряду антитрендів і тільки зіпсують ваш зовнішній вигляд.