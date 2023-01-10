Рус

Не тільки теплі шапки й затишні шарфи: топ-5 стильних способів утеплитися цієї зими (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шапка та шарф допоможуть не замерзнути
Шапка та шарф допоможуть не замерзнути. Фото pikist.com

У холодну погоду теж можна виглядати стильно і модно

У зимову пору року варто звертати увагу не лише на модні фасони чи тренди взуття, а й утеплити власний гардероб. Навіть у сильний мороз є всі шанси виглядати стильно. Одяг та головні убори можуть і зігрівати, і гарантувати актуальний образ.

Які речі варто додати в гардероб цієї зими, розповідає блог про стиль shebelska в Instagram. Якщо навіть у стійкий мінус вам хочеться бути красивою, то стильно утеплюйтеся. У цьому вам допоможуть теплі головні убори, затишні шарфи та не тільки.

Так, стилістка навела п’ять способів стильно утеплитися цієї зими:

  • Актуальний головний убір. Йдеться не лише про звичайну шапку. У моді стильні альтернативи — берети, капори, балаклави... А якщо хочете додати в образ акцент, одягніть шарф у поєднанні з кепкою, наприклад.
  • Шарф. Типовий атрибут зимового гардеробу. Сьогодні в моді довгі, теплі та щільні шарфи.
  • Багатошаровість – цікава і різноманітна. Цей стилістичний прийом особливо актуальний у холодні сезони.
  • Рукавиці. У тренді зими-2023 хутряні, дуті, в’язані та шкіряні вироби.
  • Сумка. Якщо в пошуках зимового варіанту, то придивіться до цікавих, кольорових, хутряних чи стьобаних моделей.
Зимові образи із шарфом
Шарф має бути в кожному зимовому гардеробі
Зимові образи з головними уборами
Не шапкою єдиною
Зимові сумки
На будь-який смак та колір
Багатошаровість в одязі
І стильно, і тепло
Зимові рукавиці
Руки мають бути у теплі

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до капсули одягу на холодний період. А також ми писали, які зимові речі давно перейшли до розряду антитрендів і тільки зіпсують ваш зовнішній вигляд.

Теги:
#Мода #Стиль #Зима #Тренди