Акцент на талії і вертикалі: шість стилістичних прийомів, щоб виглядати ідеально цієї зими (фото)

Стилісти розкрили секрети створення стильних образів у холодну пору року

Взимку хочеться утеплити свій гардероб, але при цьому виглядати красиво та зі смаком. У цьому допоможуть кілька вдалих стилістичних прийомів, починаючи від монохромності та закінчуючи грою з обсягами. Завдяки модним хитрощам ваш зимовий лук буде актуальним.

Про секрети зимового стайлінгу розповідається в блозі про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram. Стилісти визнають, що зі зниженням температури збільшується кількість нюансів, на які варто звертати увагу при формуванні зимових аутфітів.

Так, є як мінімум шість способів створити гармонійний лук взимку-2023.

По-перше, рекомендується додавати вертикалі. Це допоможе усунути кілька сантиметрів в обсязі й візуально подовжити зріст. Незастебнутий верхній шар (пальто чи куртка) – найпростіший спосіб додати вертикалі до образу, пояснюють стилісти. У холодну погоду замість цього можна одягнути довгий шарф, що спадає, або ж вибрати верхній одяг з рядом ґудзиків.

Вертикаль витягне силует

По-друге, пам’ятайте про колірну єдність. Монохромні поєднання забезпечать гармонійне зимове вбрання.

Монохром – знахідка для зими

Якщо ж хочеться додати контрастні плечові та поясні вироби, уважно підійдіть до вибору взуття в тон низу. Таким чином образ буде менш порізаний горизонталями і виглядатиме гармонійніше, йдеться в публікації стилістів.

Колір взуття має значення

А ось допоможе надати витонченості силуету верхній шар з вираженою талією.

Вся увага на талію

Стилісти нагадують: при створенні зимового образу не варто забувати про гру обсягів. Є одне базове правило: під об’ємний пуховик чи пальто надягають менші об'ємні поясні вироби. Якщо верхній шар не надто об’ємний, підійдуть широкі штани.

Не всі речі в образі мають бути об’ємними

Ще один важливий момент – довжина штанів у зимових образах. Для палаццо слід брати повну довжину, для звужених моделей — як повну, так і коротку. Стилісти діляться таким лайфхаком: якщо штани відкривають частину взуття, де розташована кісточка – це автоматично робить образ більш тендітним.

Від довжини штанів багато залежить

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно стилізувати різні матеріали в одному образі, наприклад, трикотаж та шкіру.