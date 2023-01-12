Прикраси, які будуть у трендах у 2023 році: стиліст назвала "найгарячіші" варіанти (фото)

В цьому році більше уваги приділяється масивності і багатошаровості

Зараз прикраси — чи не найважливіший елемент нашого стилю. Це відображення внутрішнього "Я", настрою, посилу цьому хаотичному світу. Ними можна не тільки прикрашати святкові образи, а ще й додавати або знижувати градус стильового направлення.

Персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі розповіла, що модні інноватори пропонують модницям в цьому сезоні.

Масивні перлини

Кафи на губу

Нашарування масивних браслетів

Сердечка

Геометричні фігури

Тропічні вайби

Одяг з прикрасами

Кришталеві бра, топи

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти в одязі будуть модними у 2023 році. Цікаво, що, як і в прикрасах, розганяється тема сердець.