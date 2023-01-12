Smoky eyes і матові помади: топ-7 б’юті трендів цієї зими, які підійдуть майже кожній (фото)

Цього сезону тенденції щодо макіяжу вражають різноманітністю

Макіяж — важлива частина образу, яка робить його завершеним. Вдалий мейк здатний підкреслити ваші переваги і приховати недоліки, зробити обличчя підтягнутим, а очі — такими, що сяють. Якщо ж нафарбуватись неправильно, то макіяж навіть може вас повнити. До того ж, деякі б’юті тренди давно застаріли, тому важливо розібратися в актуальних тенденціях.

Детальніше про головні б’юті тренди зими-2023 розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram. Варто придивитися як мінімум до семи останніх ідей від візажистів. Тенденції сезону підкажуть, як нафарбувати очі та губи, оформити брови або підібрати помаду цієї зими.

Натуральний макіяж

На вершині бьюті-моди знову природний мейк. Отже, якщо вам не імпонує зайва косметика на обличчі, сміливо беріть на замітку цю тенденцію.

Природність завжди у моді

Яскраві та матові губи

Найкраще робити якийсь один акцент, коли ви фарбуєтеся. Спробуйте підкреслити губи, соковиті та насичені відтінки помад якраз у топі. А ось матові тони додадуть до образу загадковості.

Трендові відтінки помад

Кольорові тіні

Якщо губи підкреслювати не хотілося б, то нанесіть на віки улюблений відтінок тіней.

Не бійтеся кольору

Висвітлені брови

Так-так, пухнасті брови відходять у минуле. Тренд на безбарвні брови дуже спірний, але, можливо, ви готові до експериментів, як світові зірки та інфлюєнсери.

Неоднозначний тренд

Акцентні стрілки

Ще один спосіб, окрім кольорових тіней, підкреслити красу очей за допомогою косметики.

Модні стрілки

Активні рум’яна

Дуже доречний зимовий тренд. Здається, ніби це не ви підрум’янили щоки, а мороз.

Більше рум’ян цієї зими!

Smoky eyes

Ця бьюті-ідея давно сподобалася модницям, чудово, що такий мейк очей не втрачає актуальності.

Спокусливий мейк

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