Що носитимемо у 2023 році: стилістка назвала три головні тренди (фото)

Ці тенденції, ймовірно, залишаться з нами усі найближчі сезони

Новий рік означає перетворення, зокрема стилістичне. Стилісти активно діляться інформацією про основні тренди майбутніх сезонів. Деякі тенденції залишаться з нами з 2022 року, але є абсолютно нові дизайнерські задуми. Серед купи трендів можна знайти ті, які підійдуть саме вам.

Про головні тренди 2023 року розповідає українська стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Інстаграм. На її думку, для початку варто виділити щонайменше три сучасні тенденції. Їх, до речі, можна сміливо назвати носибельними, адже вони впишуться чи не у кожен повсякденний гардероб.

Довжина максі

Довгі спідниці до кісточок, сукні, що сидять по фігурі, дуже актуальні. Рекомендується доповнювати їх укороченим пуховиком або дублянкою, а також взуттям з масивною підошвою.

Максі знову в моді

Штани карго

Вільна посадка та широченні штанини дозволять вас відчувати у цьому одязі неймовірно зручно. Стилістка радить міксувати карго з гострим носком на невеликому підборі. Крім того, варто додати обсяг, щоб збалансувати пропорції, наприклад, чудово підійде бомбер.

Практичний тренд

Прозорість

На контрасті з масивними карго цей тренд виглядає дуже органічно, вважає Голота. Щоб знизити градус сексуальності, вона рекомендує комбінувати прозорі вироби з абсолютно протилежними, наприклад, жакетом з чоловічого плеча або плащем у стилі Трініті з культової "Матриці".

Головне, не переборщити із прозорістю

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.