Стильний светр у 2023 році: який вибрати, щоб від вас віяло індивідуальністю (фото)

Стиліст назвала 9 светром з актуальними деталями у новому році

Якщо не базовий светр, то який? Якщо вам набрид предмет гардероба приглушених тонів і без цікавих деталей, то цей список актуальних светрів на 2023 рік точно приверне вашу увагу.

Стиліст Катерина Терещенко обрала дев’ять оригінальніших та стильніших теплих речей, які підходять не лише для щоденних образів, а й на святкові заходи. Ось на що потрібно звертати увагу при виборі ненудного светра:

Насичений колір

Активна фактура

Пухнаста пряжа, коси, вишиті деталі та ін.

Дистрес-ефект

Рваності, драності, дірки, нитки, що стирчать, та ін.

Лого

Скандинавський принт

Блискавка на комірі

Відкриті плечі

Металік

Незвичайний крій

Кейп, асиметрія, високий розріз, фігурні вирізи та ін.

Раніше "Телеграф" писав, які тренди будуть актуальні навесні 2023 року. Сезон очікується жіночним, зухвалим та романтичним.