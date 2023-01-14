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Стильний светр у 2023 році: який вибрати, щоб від вас віяло індивідуальністю (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які жіночі светри будуть у тренді у 2023 році — список від стиліста
Які жіночі светри будуть у тренді у 2023 році — список від стиліста. Фото freepik.com

Стиліст назвала 9 светром з актуальними деталями у новому році

Якщо не базовий светр, то який? Якщо вам набрид предмет гардероба приглушених тонів і без цікавих деталей, то цей список актуальних светрів на 2023 рік точно приверне вашу увагу.

Стиліст Катерина Терещенко обрала дев’ять оригінальніших та стильніших теплих речей, які підходять не лише для щоденних образів, а й на святкові заходи. Ось на що потрібно звертати увагу при виборі ненудного светра:

Насичений колір

кольорові светри

Активна фактура

Пухнаста пряжа, коси, вишиті деталі та ін.

светри з фактурою

Дистрес-ефект

Рваності, драності, дірки, нитки, що стирчать, та ін.

діряві светри

Лого

светри з лого

Скандинавський принт

Скандинавський принт светр

Блискавка на комірі

светри з блискавкою

Відкриті плечі

светри з відкритими плечима

Металік

светри металік

Незвичайний крій

Кейп, асиметрія, високий розріз, фігурні вирізи та ін.

светри з незвичайним кроєм

Раніше "Телеграф" писав, які тренди будуть актуальні навесні 2023 року. Сезон очікується жіночним, зухвалим та романтичним.

Теги:
#Мода #Тренди #Светр