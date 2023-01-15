Названо наймодніші сукні весни-2023: найкрасивіша добірка вбрання від стиліста (фото)

Стильні сукні вибираємо на все ще холодний період

Ще не закінчилася зима, а дизайнери поспішають нас радувати свіжими модними трендами на весну 2023 року.

Стиліст SAMAL SAN розповіла про найактуальніші сукні сезонів зима-весна. Морози не закінчилися, тому намагаємося вибирати вбрання на холодний період.

У добірці трикотажні, шкіряні, шифонові, джинсові та сатинові сукні актуальних фасонів, у різних кольорах, різних довжин, однотонні і з принтами, на різний бюджет і на будь-який смак.

Які сукні будуть модними навесні 2023 року

Пригляньте собі ту сукню, яка більше підійде вашій індивідуальності і власному стилю.

Раніше "Телеграф" писав про те, з чим носити біле взуття, щоб образ виходив завжди стильним. Така світла пара універсальна і підходить практично під будь-яке вбрання, але є нюанси.

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