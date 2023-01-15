З чим носити легінси, щоб точно було стильно: сім варіантів на кожен день (фото)

Стиліст розповіла, з якими верхами легінси на жінці виглядають дуже стильно

Ще зовсім недавно ми носили суцільний оверсайз, але поступово мода повертається до вужчих силуетів. Але є нюанси. Якщо колись у 90-х ви одягали легінси з блузками і верхами, що обтягують, то тепер так вже не носять.

Доповнюйте їх вільним верхом, радить стиліст Ірина Катихіна: сорочками, жакетами, худі, вільним трикотажем, жилетами та куртками. І, звісно, доповнюємо актуальним взуттям.

З жакетами

З жилетами

З трикотажем

З сорочками

З куртками

З худі

З пальто

Раніше "Телеграф" писав, тренди яких прикрас будуть актуальними у 2023 році. Стиліст назвала "найгарячіші" варіанти.

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