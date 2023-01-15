З чим носити легінси, щоб точно було стильно: сім варіантів на кожен день (фото)
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Стиліст розповіла, з якими верхами легінси на жінці виглядають дуже стильно
Ще зовсім недавно ми носили суцільний оверсайз, але поступово мода повертається до вужчих силуетів. Але є нюанси. Якщо колись у 90-х ви одягали легінси з блузками і верхами, що обтягують, то тепер так вже не носять.
Доповнюйте їх вільним верхом, радить стиліст Ірина Катихіна: сорочками, жакетами, худі, вільним трикотажем, жилетами та куртками. І, звісно, доповнюємо актуальним взуттям.
З жакетами
З жилетами
З трикотажем
З сорочками
З куртками
З худі
З пальто
Раніше "Телеграф" писав, тренди яких прикрас будуть актуальними у 2023 році. Стиліст назвала "найгарячіші" варіанти.
Також ми розповідали, які тренди у манікюрі будуть на піку популярності у 2023 році.