Актуальні поєднання кольорів у 2023: як грамотно об'єднувати в образі (фото)

Названо найбільш актуальні поєднання кольорів у новому році

Носити образи total black або щось сіре і безлике у 2023 році не потрібно. Навіть якщо у вас настрій нижче плінтуса, підняти його можна за допомогою яскравих та модних кольорів, які потрібно ще вміти правильно між собою поєднувати. І мова не про модні відтінки, а саме про модну стилізацію.

Один із наймодніших кольорів цього року — пурпуровий, може бути "у парі" з будь-яким іншим кольором, тобто якихось конкретних поєднань виділити не можна. Про це пише стиліст Катерина Терещенко.

Щоб урізноманітнити свій образ, скористайтеся невеликою шпаргалкою про грамотне поєднання кольорів в одному луці.

Різні відтінки сірого в одному образі

Червоний + фіолетовий

Світло-рожевий + беж

Небесно-блакитний + винний

Різні відтінки зеленого в одному образі

Глибокий синій + чорний

Помаранчевий + золотий металік

Пастельний жовтий + білий

Кипяно-білий + молочний

Раніше стиліст розповіла, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі.