Актуальні поєднання кольорів у 2023: як грамотно об'єднувати в образі (фото)
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Названо найбільш актуальні поєднання кольорів у новому році
Носити образи total black або щось сіре і безлике у 2023 році не потрібно. Навіть якщо у вас настрій нижче плінтуса, підняти його можна за допомогою яскравих та модних кольорів, які потрібно ще вміти правильно між собою поєднувати. І мова не про модні відтінки, а саме про модну стилізацію.
Один із наймодніших кольорів цього року — пурпуровий, може бути "у парі" з будь-яким іншим кольором, тобто якихось конкретних поєднань виділити не можна. Про це пише стиліст Катерина Терещенко.
Щоб урізноманітнити свій образ, скористайтеся невеликою шпаргалкою про грамотне поєднання кольорів в одному луці.
Різні відтінки сірого в одному образі
Червоний + фіолетовий
Світло-рожевий + беж
Небесно-блакитний + винний
Різні відтінки зеленого в одному образі
Глибокий синій + чорний
Помаранчевий + золотий металік
Пастельний жовтий + білий
Кипяно-білий + молочний
Раніше стиліст розповіла, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі.