Від страз та блиску до ніжного френча: топ-4 тренди манікюру, які будуть у моді 2023 року (фото)

Обов’язково придивіться до подібних варіантів нейл-дизайну.

Доглянуті руки з гарним манікюром — це запорука успішного образу кожної жінки, тому не варто лінуватися і потрібно обов’язково приділяти час догляду своїх пальчиків. Більш того, правильно підібраний колір манікюру може візуально омолодити ваші руки. Однак сьогодні ми хочемо розповісти про головні тренди 2023 року.

Стилісти виділили чотири найактуальніші тренди в манікюрі, які підійдуть кожній модниці. Зморіть, надихайтеся та вибирайте той варіант, який вам до душі найбільше.

Тренди манікюру на 2023 рік:

Хромові варіації — причому хром необов’язково повинен зліпити блиском і спалахами. Достатньо використовувати його поверх непрозорих та прозорих базових відтінків.

Естетика чистоти — мінімалістичний манікюр, який демонструватиме здорові, незаймані нігті, відшліфовані до досконалості, завжди у тренді.

Ніжний "френч" — завдяки такому нейл-дизайну ваші нігті виглядатимуть розкішно.

Акценти на нігтях – від страз та блиску до гри з матовими та глянсовими фінішними покриттями. Фактурні акценти залишаться популярними у 2023 році, з акцентом на грайливий дизайн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цього року у моді буде не лише френч. Експерти назвали яскраві тренди манікюру у 2023 році та показали, як це виглядає.