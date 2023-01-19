"Тьоткін" style: п’ять прикладів, коли тренд дуже старить ваш образ (фото)

Якщо є тренд, це не означає, що він зробить із вас стильну модницю

"Ця річ у тренді, але вона застаріла", — так, буває такий парадокс і досить часто, якщо ви хватаєте інформацію по верхах і не розбираєтесь особливо в питанні. Однак потрібно знати, що модною річ робить не якийсь окремий елемент — потертості, принт чи матеріал, а крій, комплектація та решта елементів!

Будь-який тренд може перетворити вас на "тітку", підкреслює стиліст Тетяна Белявіна. Приклад для наочності на фото нижче: на подіумі (перша картинка) виглядає все чудово та сучасно. Але в житті цей же жакет скомплектували зовсім по-іншому і вийшов "тьоткін style".

Як представив дизайнер — як вийшла тітонька:

Як представив дизайнер — як вийшла тітонька

Джинси і потертості

Тільки потертість на джинсах не зробить вам модний комплект. Навіть сучасним можуть не зробити, що вже про модне говорити. Порівняйте, як такі джинси представлені на подіумі та як їх носять широкі маси.

На подіумі – у житті

Тих, хто справді пильно стежить за трендами і знає, як їх адаптувати сучасно до свого гардероба, одиниці. А для решти, кому мода сильно не цікава, інформація, що в моду увійшли потертості, може спантеличити, адже такі джинси вони носять і зараз. Але як носять?

Спідниця максі

Теж у моді, але якщо дістати свою спідницю максі з минулих запасів і просто вдягнути, то навряд чи вийде навіть сучасний варіант, про моду тут просто мовчимо. Дивіться, лише деякі відмінності.

Об'єм зверху, пряма спідниця - вузький верх, спідниця, що розкльошує

Шкіра

Шкіра в трендах вже давно, але є велика різниця: шкіряна спідниця міді або шкіряна спідниця-тетянка. Остання модності та сучасності вам не додасть.

Сучасно - застарілий фасон

Принт

Принт із сільськими квітами нещодавно теж був у трендах, але одна справа, якщо це буде блуза із сучасним вирізом та рукавами, і зовсім інша справа, якщо просто блуза із круглим вирізом та простими рукавами.

Сучасно - застарілий фасон

Висновок: не все, що вийшло на подіум, ви зможете носити сучасно, якщо глибоко не занурюєтеся в цю тему. Якщо не хочете занурюватися, то аналізуйте добірки стилістів, що ви можете собі з цього взяти. Головне — думайте, а не копіюйте сліпо, буквально бездумно.

Зазначимо, що вибір вдалого поєднання матеріалів в образі – один з основних стильових прийомів. Раніше стиліст розповіла, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі.