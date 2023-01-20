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Функціональна капсула у 2023-му: як сформувати стильний гардероб на будь-який бюджет (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Функціональна капсула на будь-який бюджет Новина оновлена 20 січня 2023, 07:43
Функціональна капсула на будь-який бюджет. Фото freepik.com

70% бази — це той одяг, який формує ваш стиль, і тільки 30% — це тренди

Що означає поняття "функціональна капсула"? Це мінімум речей в одному стилі, які складаються на 70% з бази, тобто речі, які не тільки гарно сидять, але й прикрашають фігуру, і що не менш важливо — вписуються максимально в ваш ритм життя, чи то ви мама, яка більшість часу проводить в активностях з дитиною, чи офісна працівниця без строгого дрес-коду, чи тренер, яка завжди поспішає в зал до своїх клієнтів.

"70% бази — це той одяг, який формує ваш стиль, і який залишиться в вашому гардеробі не на один рік. 30% — це ті тренди, які актуальні зараз та будуть в наступному сезоні, це ваша фішка, яка робить ваш стиль самобутнім", — підкреслює український стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі.

Тож, якщо бажаєте створити гардероб своєї мрії та не витрачати гори часу на пошук тої самої "родзинки", варто ознайомитись з прикладами того, як з мінімумом речей можна створити безліч стильних образів на кожен день.

Фотоприклади функціонального гардероба і різноманітність образів

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стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб
стильний одяг капсула гардероб

Раніше "Телеграф" писав, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі. Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі — один з основних стильових прийомів.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль