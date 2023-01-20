Функціональна капсула у 2023-му: як сформувати стильний гардероб на будь-який бюджет (фото)

70% бази — це той одяг, який формує ваш стиль, і тільки 30% — це тренди

Що означає поняття "функціональна капсула"? Це мінімум речей в одному стилі, які складаються на 70% з бази, тобто речі, які не тільки гарно сидять, але й прикрашають фігуру, і що не менш важливо — вписуються максимально в ваш ритм життя, чи то ви мама, яка більшість часу проводить в активностях з дитиною, чи офісна працівниця без строгого дрес-коду, чи тренер, яка завжди поспішає в зал до своїх клієнтів.

"70% бази — це той одяг, який формує ваш стиль, і який залишиться в вашому гардеробі не на один рік. 30% — це ті тренди, які актуальні зараз та будуть в наступному сезоні, це ваша фішка, яка робить ваш стиль самобутнім", — підкреслює український стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі.

Тож, якщо бажаєте створити гардероб своєї мрії та не витрачати гори часу на пошук тої самої "родзинки", варто ознайомитись з прикладами того, як з мінімумом речей можна створити безліч стильних образів на кожен день.

Фотоприклади функціонального гардероба і різноманітність образів

Раніше "Телеграф" писав, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі. Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі — один з основних стильових прийомів.