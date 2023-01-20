Масивні перлини, кафи та геометрія: прикраси, на які варто звернути увагу у 2023 році (фото)
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Стильні аксесуари, які прикрасять гардероб.
Крім того, що потрібно поповнювати свій гардероб актуальними та популярними трендами одягу, якщо ви хочете виглядати стильно, потрібно ще стежити і за модними віяннями взуття, стрижок, манікюру та аксесуарів. І сьогодні ми хочемо припинити вашу увагу саме на прикраси.
Як зазначає стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграм, прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це також відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою та вашого посилу. Прикрасами можна не тільки прикрашати, але ще й додавати або зменшувати градуси стильового напрямку у вашому образі. Тому до їх вибору також слід поставитись відповідально.
Тренди прикрас на 2023 рік:
- Масивні перлини
- Кафи на губу
- Нашарування масивних браслетів
- Серця
- Геометричні фігури
- Тропічні вайби
- Одяг із прикрасами
- Кришталеві топи
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