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Масивні перлини, кафи та геометрія: прикраси, на які варто звернути увагу у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди прикрас на 2023 рік Новина оновлена 20 січня 2023, 11:06
Тренди прикрас на 2023 рік. Фото pexels.com

Стильні аксесуари, які прикрасять гардероб.

Крім того, що потрібно поповнювати свій гардероб актуальними та популярними трендами одягу, якщо ви хочете виглядати стильно, потрібно ще стежити і за модними віяннями взуття, стрижок, манікюру та аксесуарів. І сьогодні ми хочемо припинити вашу увагу саме на прикраси.

Як зазначає стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграм, прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це також відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою та вашого посилу. Прикрасами можна не тільки прикрашати, але ще й додавати або зменшувати градуси стильового напрямку у вашому образі. Тому до їх вибору також слід поставитись відповідально.

Тренди прикрас на 2023 рік:

  • Масивні перлини
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Кафи на губу
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Нашарування масивних браслетів
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Серця
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Геометричні фігури
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Тропічні вайби
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Одяг із прикрасами
Тренди прикрас на 2023 рік
  • Кришталеві топи
Тренди прикрас на 2023 рік

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Аксесуари