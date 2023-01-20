Вони ніколи не вийдуть із моди: топ-9 базових речей, які повинні бути у вашому гардеробі завжди (фото)

Виручать у будь-якій ситуації

Актуальний базовий гардероб завжди забезпечує стильний образ для виходу в світ. Цей одяг може вільно комбінуватися між собою та підходити під різні стилі.

Стиліст Ірини Катихіна назвала дев’ять предметів одягу, які завжди актуальні та виручать вас у будь-якій ситуації. З їхньою допомогою можна щоразу створювати образи, не схожі один на одного. І у цьому весь плюс.

Біла сорочка

Носимо з джинсами, штанами, спідницями, сукнями. Навипуск чи заправленою. Асиметрично. Як другий шар або під корсети, джемпера, жилети та жакети.

Футболка

Біла футболка злегка вільного крою з правильною довжиною рукава. Доповнить як спортивний, так і діловий образ.

Шовковий топ

Для елегантніших образів. Вибираємо модель злегка вільного крою без декору.

Водолазка

Носимо як самостійну річ чи в багатошарових образах.

Двобортний жакет

Ідеальна довжина — та, що закриває сідниці. Прямий або злегка звужений крій.

Джинси MOM FIT

Прекрасно сідають та приховують недосконалості шляхом високої посадки та свободи в області живота.

Широкі штани

Прямого крою із високою посадкою. Носимо із взуттям на підборах, з кросівками чи черевиками.

Спідниця міді

Трохи вільний крій, висока посадка.

Сукня

Маленька чорна сукня — класика, що не старіє. Виручить на побаченні, зустрічі з подругами чи на іншому заході.

Раніше "Телеграф" писав, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі. Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі – один з основних стильових прийомів.